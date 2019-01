Aantal scheepsbezoeken Amsterdamse haven groeit

In 2018 deden 41.424 binnenvaartschepen en 7.525 zeeschepen, waaronder 180 cruiseschepen, de haven aan. In 2017 waren dat er respectievelijk 40.012 en 7.011.



Ook het aantal recreatieschepen dat de sluizen in IJmuiden passeerde nam toe: van 9.207 naar 10.179.



Dodelijk ongeluk

Het aantal nautische ongevallen nam ook toe: van 32 naar 49. De haven meldt één dodelijk ongeval.



Havenmeester Marleen van de Kerkhof ziet geen verband tussen de drukte en het aantal incidenten. 'Een groot deel van de ongevallen betreft kleine incidenten zoals verfschade aan een schip omdat deze een steiger heeft geraakt bij het afmeren.'



Ook zegt Van de Kerkhof dat de registratie van ongevallen in 2018 nauwkeuriger is geworden. 'Grote incidenten deden we al, maar nu ook alle kleine gevallen.'



Meest veilige haven

Dat neemt niet weg dat de haven het aantal incidenten wil terugdringen. 'Onze ambitie is om de meest veilige haven te creëren. Heldere regels en handhaving daarvan dragen daaraan bij. Het kan in die zin nooit veilig genoeg zijn voor mij.'