Aantal reserveringen bij restaurants verdubbeld: ‘Een avond met een zwart randje’

Beeld Nosh Neneh

“We weten allemaal zo goed als zeker dat het na vanavond klaar is,” zegt Maarten van Belkom van Wijmpje Beukers. “Of dat voor drie weken of drie maanden is weten we nog niet, maar we gaan er nog lekker een dag vol van genieten.”

Van Belkom merkt dat er veel animo is voor een dinsdag. “We zitten al een week volgeboekt, maar ik krijg opvallend veel sms’jes met de vraag of er nog plek is. Ik snap wel dat iedereen outgoing is. Het is als een laatste dans.”

Van Belkom verwacht ook dat de omzet hoger zal zijn. “Je neemt deze keer misschien wel een oestertje, kiest een extra mooie wijn of drinkt een Espresso Martini erbij. Het is voorlopig de laatste avond.”

Het reserveringssysteem Formitable ziet ook dat er meer vraag is voor een diner bij restaurants dan op andere avonden. Het aantal boekingen is explosief gestegen. “Er zijn dubbel zoveel boekingen als op andere dinsdagen,” zegt Raymond Wilders, een van de drie eigenaren van de Amsterdamse start-up.

Annuleringen

Hoewel veel restaurants vanavond op een extra volle zaak kunnen rekenen, vreest Wilders voor annuleringen en verplaatsingen na de persconferentie.

Ook Van Belkom ziet die bui al hangen. “Mijn vriend en ik hebben ons uitgeroosterd en gaan thuis alles in de gaten houden. We hebben een fantastische fles champagne koud staan we gaan opdrinken terwijl we onze administratie doen. We willen al onze gasten persoonlijk op de hoogte brengen van annuleringen.”

Van Belkom weigert zich negatief te laten beïnvloeden door externe factoren. “Of ik nu tegenstribbel, verdrietig word of er positief mee omga, het effect blijft hetzelfde: we moeten dicht. Wij kijken samen met het team naar wat we wel kunnen doen en hoe we de energie hoog kunnen houden.”

Het eetcafé in De Pijp gaat wisselende stamppotten bezorgen en ook hun website Curry Koning gaat net als tijdens de eerste horeca sluiting weer live. “Daar gaan we weer vol induiken. Als je met iets leuks bezig bent, vergeet je vaak het negatieve om je heen.”

Onzekere toekomst

Ook bij Impero Romano aan de Amsteldijk is de naderende sluiting voelbaar. “We zitten vol, voor zover dat mag. We hebben twee shifts van dertig man, dat is fijn,” zegt manager Pasha Foroutan. Maar anders dan bij Wijmpje Beukers zijn ze bij Impero Romano niet in voor een laatste dans.

“Het voelt als een avond met een zwart randje. Ik kan niet genieten met het vooruitzicht dat we straks avond na avond dicht zijn. We gaan wel weer afhaalmaaltijden verzorgen en bezorgen, maar dat is heel anders dan een vol restaurant. De toekomst is onzeker, dat maakt ons personeel bang.”