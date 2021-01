Aantal positieve tests in regio Amsterdam in week tijd met 19 procent gedaald

Beeld ANP

Dat meldt de GGD woensdag. Amsterdam telde afgelopen week 163 besmettingen per 100.000 inwoners, tegen 197 een week eerder. In absolute aantallen daalde het aantal positieve tests van 1720 naar 1421.

Het aantal besmettingen daalde in alle stadsdelen. De meeste besmettingen per 100.000 inwoners werden vastgesteld in Nieuw-West: 227 (tegen 270 een week eerder). Centrum telde met 118 de minste besmettingen per 100.000 mensen.

Over Centrum gesproken: het risiconiveau in het stadsdeel is ‘zorgelijk’, net als in Noord, Oost en Zuid. Van die situatie is sprake bij 50 tot 150 besmettingen per 100.000 inwoners. De overige stadsdelen bevinden zich nog altijd in een ‘ernstige’ situatie (150 tot 250 besmettingen). Dat is de op één na zwaarste schaal, na ‘zeer ernstig’ (meer dan 250 besmettingen per 100.000 mensen).

Omliggende gemeenten

Ook bij de omliggende gemeenten namen de besmettingen af, zij het in het geval van Aalsmeer zeer licht: van 36 positieve tests naar 35. Amstelveen zag het aantal positieve tests dalen van 180 twee weken geleden naar 119 vorige week.