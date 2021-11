Aantal positieve tests 43 procent gestegen in Amsterdam

Beeld ANP / Kim van Dam

De huidige situatie doet denken aan die van ongeveer een jaar geleden, beaamt Tjalling Leenstra, arts van de GGD Amsterdam. Ook toen raakten steeds meer mensen geïnfecteerd en werd het steeds drukker in de ziekenhuizen.

Maar er is ook een groot verschil. In november vorig jaar was er niemand gevaccineerd − Pfizer en Moderna maakten toen bekend dat hun vaccins ruim 95 procent beschermden tegen ernstige ziekte en sterfte. Nu is 84 procent van de Nederlandse volwassenen gevaccineerd. In de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gaat het om 78 procent, aldus het Coronadashboard.

“Zonder vaccinaties waren de ongeveer 950 Nederlandse ic-bedden nu al niet meer toereikend geweest,” aldus Leenstra. De kans op ic-opname is voor een gevaccineerde 33 keer kleiner dan voor een niet-gevaccineerde, zo becijferde het RIVM.

Zorg in de knel

Maar ook mét vaccinaties komt de zorg in de knel. Het vaccin beschermt de bijna 12 miljoen gevaccineerde Nederlanders immers niet voor de volle 100 procent. Tel daarbij op dat ongeveer 2 miljoen mensen onbeschermd zijn en dat het virus flink rondgaat. Als gevolg van zo’n 320 coronapatiënten op de ic’s is het onmogelijk om de reguliere- en inhaalzorg te laten doorgaan.

In cijfers die RIVM-voorman Jaap van Dissel vorige week presenteerde aan Kamerleden was te zien dat de besmettingen in grote steden als Amsterdam minder hard stegen dan het landelijke gemiddelde. Wat betreft ziekenhuisopnamen was in grote steden zelfs een daling te zien, terwijl het Nederlandse gemiddelde een stijging toonde.

Op grond daarvan zou je kunnen denken dat het virus in de regio Amsterdam aanloopt tegen de grenzen van de groei, maar de tijd heeft die gegevens ingehaald. Ook in Amsterdam-Amstelland stijgt het aantal ziekenhuisopnamen gestaag, aldus Frank Bloemers, bestuurder van het Regionale Overleg Acute Zorg (ROAZ) in Noord-Holland en Flevoland.

3500 positieve testen

“Ik zou willen dat ik kon zeggen dat we in deze regio een afvlakking van de curve zien,” zegt Anja Schreijer, hoofd infectieziektenbestrijding van de GGD Amsterdam. “Maar dat kan ik helaas niet vaststellen.”

De meest recente cijfers spreken boekdelen. Afgelopen week testten ruim 3500 mensen in de regio Amsterdam positief, een week eerder waren dat er ‘slechts’ 2450. Ook het aantal Amsterdamse schoolklassen dat vanwege de besmettingen in quarantaine moest, steeg sterk. Afgelopen week verviervoudigde dat tot 16 schoolklassen.

Vanwege die virusgroei wordt het bron- en contactonderzoek in Amsterdam en de rest van Nederland minder intensief uitgevoerd. Hoe schraler de poging tot indamming tijdens een grote uitbraak, hoe meer virusgroei, zo leert de ervaring bij infectieziektebestrijding.

De situatie in Amsterdam en in Nederland is voorlopig nog niet stabiel, zegt Schreijer. Als vast lid van het Outbreak Management Team adviseert zij over de landelijk te nemen stappen. Die bespiegelingen verneemt het kabinet deze week als eerste, waarna vrijdag een persconferentie volgt met zeer waarschijnlijk zwaardere maatregelen.