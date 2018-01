Aantal overvallen op woningen toegenomen

Het gros van de overvallen in Amsterdam is nog altijd gericht op winkels en ondernemingen, maar woningen lijken in trek bij criminelen. "Steeds vaker kiezen criminelen voor de veiligere omgeving van een woning om een overval te plegen," zegt een politiewoordvoerder.



De daders zijn in de meeste gevallen jongens of jonge mannen. "Het zijn bijna altijd mannen van 12 tot 25 jaar, die niet schromen geweld te gebruiken," aldus de woordvoerder.



Het is een eerder gesignaleerde trend: jonge criminelen proberen zich binnen een bepaalde groep te profileren door overvallen te plegen. Als een competentieverklaring op je criminele cv, bij wijze van spreken. "Vroeger deden jonge criminelen dat door iets te stelen of een auto-inbraak. Nu lijkt een overval de manier om je te bewijzen."



Winkels

Het aantal overvallen op winkels nam de afgelopen jaren gestaag af. In 2017 is het aantal overvallen ten opzichte van 2016 nagenoeg gelijkgebleven. In totaal registreerde de politie 140 overvallen, tegenover 138 het jaar ervoor.



'Eenvoudige' winkeldiefstallen worden hier niet tot gerekend, licht de politiewoordvoerder toe. "Het gaat in alle gevallen om gewelddadige overvallen, waarbij doorgaans wapens - (nep-)vuurwapens en messen - worden gebruikt."



Verijdelen

Afgelopen weekend was het twee keer raak. Zaterdagavond werd de Jumbo op de Stadhouderskade gewelddadig beroofd. De avond erop was avondwinkel La Nuit aan de beurt. De eigenaar van de avondwinkel wist de - zoveelste - overval op zijn toko echter te verijdelen door een rek etenswaren op de indringer te gooien.



