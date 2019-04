Aantal ontruimingen sociale huurwoningen blijft laag

Het doel hierbij is om met de juiste persoon, het juiste gesprek met de juiste hulpverlening te voeren Wethouder Marjolein Moorman

De wethouder kondigt in het persbericht aan dat de komende jaren 2,3 miljoen euro wordt geïnvesteerd om onder andere de Vroeg Eropaf-methode en andere methoden van vroegsignalering uit te breiden.



Betere samenwerking

Het extra geld moet zorgen voor een betere samenwerking. 'Het doel hierbij is om met de juiste persoon, het juiste gesprek met de juiste hulpverlening te voeren,' schrijft Moorman. 'Deze methode is onder andere van enorm belang om schulden bij gezinnen met kinderen te voorkomen.'



Egbert de Vries, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, zegt in het persbericht ook verheugd te zijn over de effectiviteit van de Amsterdamse aanpak van huurschulden. 'We willen huisvesten, niet ontruimen.'



'Als we nog meer mensen willen helpen om niet in de problemen te komen, dan moeten we hen ontzorgen,' aldus De Vries. 'Ook om te voorkomen dat mensen steeds opnieuw schulden opbouwen. Dat zien we namelijk vaak.'