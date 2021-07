Aantal nieuwe besmettingen in Amsterdam met ruim 50 procent gedaald in week tijd

Beeld Getty Images/iStockphoto

Afgelopen week werden in de gemeente Amsterdam 3130 nieuwe besmettingen geconstateerd, tegenover 7238 in de week ervoor. Ook het aantal mensen dat zich liet testen daalde, met 50% procent. Het percentage positieve testen daalde eveneens.

Amsterdam heeft ondanks daling in alle stadsdelen nog altijd wel risiconiveau ‘zeer ernstig’. Dat betekent dat er er meer dan 250 positieve testen per 100.000 inwoners zijn.

In de omliggende gemeenten Uithoorn, Amstelveen en Ouder-Amstel is het risiconiveau ‘ernstig’: tussen de 100 en 250 besmettingen per 100.000 inwoners.

Dagcijfers

Het aantal nieuwe coronagevallen is woensdag gedaald tot het laagste niveau in drie weken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg 3513 meldingen van positieve tests. Dat zijn er 499 minder dan dinsdag. Vorige week woensdag waren er 6883 nieuwe gevallen en de woensdag daarvoor 10.419.

Het aantal meldingen van sterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 8, het hoogste aantal sinds 8 juni. Dat wil niet zeggen dat deze mensen afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt een tijdje voordat het overlijden van een coronapatiënt is geregistreerd. Dinsdag werd het overlijden van drie personen geregistreerd.

Ziekenhuizen

Ondanks de daling in het aantal besmettingen, stijgt aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen verder. Ziekenhuizen behandelen momenteel 629 coronapatiënten. Dit is het hoogste aantal sinds 15 juni. Vergeleken met dinsdag steeg het aantal opgenomen patiënten met 13.

Het is de vijftiende achtereenvolgende dag dat de bezettingen in de ziekenhuizen toeneemt. Half juli lagen iets meer dan 200 coronapatiënten op een intensive care of verpleegafdeling.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 465 coronapatiënten, 8 meer dan op dinsdag. Het aantal patiënten op de ic’s steeg met 5 naar 164.

Ook het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. In de afgelopen 24 uur belandden 119 mensen vanwege corona op een intensive care of verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei.

Volgens de cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) zijn in de afgelopen zeven dagen 660 nieuwe coronapatiënten opgenomen, gemiddeld ongeveer 94 per dag. Dat gemiddelde stijgt voor de twintigste dag op rij.

Vanwege de toenemende druk op de ziekenhuizen zijn maandag de eerste coronapatiënten verplaatst naar andere regio’s, na een pauze van meer dan een maand. De spreiding moet de druk gelijkmatig verdelen.

Premier Mark Rutte verwacht dat de druk op de ziekenhuizen volgende week stopt. Dat komt door de daling van het aantal positieve coronatests.