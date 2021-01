Aantal nieuwe Amsterdamse woningen gehalveerd in 2020

Nieuwbouw op Centrumeiland, IJburg. Beeld Eva Plevier

Dat betekent een halvering vergeleken met het jaar ervoor, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Toen werden 5198 nieuwbouwhuizen opgeleverd. In 2018 waren het er zelfs 7530.

Er werden vorig jaar, zo toonden eerdere cijfers al, eveneens minder woningen in aanbouw genomen. Dat is te weinig om het huizentekort in de hoofdstad weg te werken. Het grootste deel van die aanbouw bestaat uit sociale huurwoningen en duurdere huur- en koophuizen. Grof gezegd: Amsterdam bouwt vooral voor lage en hoge inkomens en dus nauwelijks voor de middenklasse.

Minder dan doelstelling

Volgens de nieuwe CBS-cijfers zijn in Nederland het afgelopen jaar 69.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Dat is minder dan de doelstelling van 75.000 die het kabinet met de bouwsector heeft afgesproken. Wel komen er waarschijnlijk nog zo’n tienduizend transformatiewoningen bij. Minister Kajsa Ollongren van Wonen telt die jaarlijks mee.

De afgelopen jaren stond Amsterdam op de eerste plek, maar dit jaar zijn in Den Haag de meeste huizen aan de woningvoorraad toegevoegd. In Zoeterwoude groeide de woningvoorraad door nieuwbouw het hardst, met bijna 6 procent. In totaal werden daar 202 nieuwbouwwoningen opgeleverd.

Behalve door nieuwbouw verandert de woningvoorraad ook door sloop, splitsing of samenvoeging van woningen en door transformatie van bestaande gebouwen. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld als een kantoorpand wordt omgebouwd tot een appartementencomplex. In 2019 werden door transformatie van gebouwen 12.500 woningen aan de woningvoorraad toegevoegd. Hoeveel dat er in 2020 precies waren, weet het CBS nog niet.

Woningtekort van 330.000

Hoewel in 2019 en 2020 de doelstelling ongeveer werd gehaald, denken woningmarktdeskundigen dat dit niet genoeg is om het tekort van zo’n 330.000 huizen in te lopen. Ook minister Kajsa Ollongren wil de plancapaciteit omhoog hebben. Ze heeft 450 miljoen euro gepompt in zogenoemde ‘vernieuwingsgebieden’. De bouw van woningen voor dak- en thuislozen, arbeidsmigranten en andere spoedzoekers wordt versneld door nog eens 50 miljoen euro vrij te maken.

Hiermee moeten snel 12.400 woonplekken gerealiseerd worden. Verder heeft Ollongren woondeals gemaakt met regio’s waar de woningnood het hoogst is en ze verwacht dat tot 2030 bijna 900.000 huizen gebouwd kunnen worden. Momenteel staan er bijna 8 miljoen huizen in Nederland.

In de Randstad wordt nog altijd het meeste gebouwd. In Zuid-Holland ging het in 2020 om ruim 15.000 huizen, Noord-Holland en Noord-Brabant volgen met elk ruim 10.000 woningen. In Flevoland, Groningen, Utrecht, Gelderland, Noord-Brabant en Zuid-Holland lag de groei boven het landelijk gemiddelde. In Limburg werden naar verhouding veel minder nieuwbouwwoningen toegevoegd aan de woningvoorraad.