Aantal meldingen van discriminatie in Amsterdam ruim verdubbeld

Demonstranten tijdens het grote antiracismeprotest op de Dam van afgelopen zomer. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Meer dan de helft van de meldingen betrof discriminatie op basis van herkomst en huidskleur. Een groot deel daarvan volgde op het omstreden coronalied Voorkomen is beter dan Chinezen, dat dj Lex Gaarthuis vorig jaar draaide op Radio 10. Hij werd daarvoor wel aangeklaagd, maar niet vervolgd. Ook op andere manieren werden Aziatische Nederlanders racistisch bejegend of uitgescholden in verband met corona.

Daarnaast waren er meer meldingen van racisme tegen Nederlanders met een Afrikaanse achtergrond. Antizwart racisme is een groot probleem en een onder­belichte vorm van discriminatie die te weinig aandacht krijgt van onderzoekers en instanties, waarschuwde MDRA vorige zomer. Halverwege het jaar was er in Amsterdam nog een grote demonstratie van de Black Lives Matterbeweging.

Groeiend probleem

Het aantal meldingen van geweld en bedreiging nam voor het tweede jaar op rij toe. In 2019 werden 53 meldingen van bedreiging ontvangen, wat verdubbelde naar 107 meldingen in 2020. In iets meer dan 15 procent van de gevallen ging het om bedreiging op grond van seksuele geaardheid. In 2019 kwamen 20 meldingen binnen over geweldsincidenten. Dat aantal groeide naar 45 meldingen in 2020.

De meeste gemelde gevallen van discriminatie speelden zich af op de arbeidsmarkt. Dat gebeurde vooral op de werkvloer of tijdens de wervings- en selectieprocedures. Er werd daar gediscrimineerd op basis van afkomst of huidskleur, geslacht, leeftijd, beperking of chronische ziekte en godsdienst, aldus MDRA.

In september bleek uit een onderzoek van de Dienst IOS van de gemeente Amsterdam dat 21 procent van alle Amsterdammers die zijn afgewezen bij een sollicitatie, dit ervaart als een gevolg van discriminatie. Destijds zei wethouder Rutger Groot Wassink te vrezen dat arbeidsdiscriminatie toeneemt door de coronacrisis. “Het aantal banen daalt, dus werkgevers kunnen kiezen uit meer sollicitanten. Deze toegenomen keuzevrijheid kan discriminatie versterken.”