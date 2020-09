Aantal meldingen van arbeidsdiscriminatie in Amsterdam neemt toe

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Van alle Amsterdammers die onlangs zijn afgewezen bij een sollicitatie, ervaart 21 procent dat dit een gevolg is van discriminatie, blijkt uit nieuw onderzoek dat tussen juli 2019 en juni 2020 is uitgevoerd door de Dienst OIS van de gemeente Amsterdam. Veelal gaat het om leeftijd, afkomst of geslacht.

Een jaar eerder was dit twintig procent, een minieme stijging dus. Daarnaast hebben in 2019 142 Amsterdammers arbeidsdiscriminatie gemeld bij het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA). Dat zijn er beduidend meer dan de 113 in 2018.

Van de Amsterdammers ervaart 14 procent discriminatie op het werk. Een jaar eerder was dat nog 12 procent. Volgens het MDRA gaat het vooral om verbale agressie gericht op de afkomst van een collega, die bijvoorbeeld ‘poep’ of ‘apenkop’ wordt genoemd. Het zijn vooral uitzendkrachten die dit ervaren.

Meer dan in de rest van Nederland

Deze cijfers zijn zorgwekkend, zegt wethouder Rutger Groot Wassink, die het onderzoek vandaag naar de gemeenteraad stuurt. Al moet erbij worden aangetekend dat het gaat om ‘ervaren’ discriminatie, waarbij het niet is bewezen dat afkomst of leeftijd ook daadwerkelijk de reden achter de afwijzing zijn.

Desalniettemin: in Amsterdam is het probleem groter dan in de rest van Nederland. Van alle Nederlanders die hebben gesolliciteerd, ervaart ‘maar’ 13 procent dat de afwijzing voortkomt uit discriminatie, een jaar eerder was dat iets meer: 15 procent.

Lang niet alle ervaringen leiden tot een melding, omdat wordt gedacht dat dat ‘toch geen zin’ heeft. Bovendien kan deze vorm van discriminatie niet altijd worden herkend. Zo richten veel personeelsadvertenties zich op ‘studenten’ of ‘mensen met één of twee jaar ervaring’. “Dat mag eigenlijk niet,” zegt Merie Polkamp van het MDRA. “Ouderen zullen dan niet snel reageren.”

Meer sollicitanten

Groot Wassink vreest dat arbeidsdiscriminatie toeneemt door de coronacrisis. “Het aantal banen daalt, dus werkgevers kunnen kiezen uit meer sollicitanten. Deze toegenomen keuzevrijheid kan discriminatie versterken.”

Uit landelijk onderzoek, onder meer van bureau Panteia, blijkt dat deze vorm van discriminatie inderdaad afneemt bij economische voorspoed. Werkgevers kampen dan juist met een krappe arbeidsmarkt. ‘Dit zou kunnen betekenen dat er in tijden van economische teruggang en toenemende werkloosheid, zoals nu met de coronacrisis, een risico is op een toename van arbeidsmarktdiscriminatie,’ meldt OIS.

Voor het gemeentebestuur is dit alles reden om later deze maand hierover in gesprek te gaan met minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en met werkgevers. Ook komt Groot Wassink eind dit jaar met nieuwe maatregelen om arbeidsdiscriminatie tegen te gaan.

In 2019 gaf hij al een eerste aanzet, en deze zomer voerde de gemeente een voorkeursbeleid in: dertig procent van de ambtenaren in het hoogste echelon moet bestaan uit kandidaten met een niet-westerse achtergrond. Ook is een campagne opgezet en kijkt ze als opdrachtgever naar diversiteit bij bijvoorbeeld ingehuurde uitzendbureaus. De inzet van mysteryguests bij sollicitaties, onder meer voor stageplekken voor mbo’ers, is door corona uitgesteld en zal deze maand worden hervat. In het uiterste geval zal de gemeente overgaan tot naming and shaming van werkgevers die discrimineren.

Deze zomer stemde de ministerraad in met een nieuwe wet die bedrijven verplicht vast te leggen hoe ze bij hun werving gelijke kansen bieden. Dit voorstel gaat binnenkort naar de Tweede Kamer.