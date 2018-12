Aantal klanten Voedselbank groeit weer in Zuidoost

Het aantal gezinnen dat wekelijks een pakket met levensmiddelen krijgt, is sterk gedaald sinds 2013, het dieptepunt van de crisis. Toen gold dat in Amsterdam voor 1718 huishoudens. Maar de daling is tot stilstand gekomen en in Zuidoost stijgt het aantal klanten van de Voedselbank weer.



Uit cijfers van de Voedselbank komen grote verschillen binnen de stad naar voren. In de binnenstad, vooral aan de westkant, nam het aantal klanten flink toe sinds 2013.



Schrijnende armoede

In Zuidoost en Nieuw-West liep het aantal Amsterdammers dat wordt geholpen door de Voedselbank minder snel terug dan in de stad als geheel. In Zuid, in Oost en in West binnen de Ring A10 was de teruggang juist veel groter dan gemiddeld.



Bovengemiddeld is ook de daling bij gezinnen met minderjarige kinderen. Bij gezinnen met meerderjarige kinderen (van 424 naar 409) is de teruggang juist minimaal.



Het aantal keer dat beroep wordt gedaan op de Voedselbank illustreert dat schrijnende armoede niet verdwenen is sinds het aantrekken van de economie. Voedselpakketten zijn er alleen voor wie te weinig overhoudt voor dagelijkse boodschappen. Voor alleenstaanden geldt bijvoorbeeld dat ze minder dan 215 euro per maand mogen overhouden. Elke drie maanden wordt gecontroleerd of ze nog in aanmerking komen.



Grote inzameling

Vorige week bleek uit de Armoedemonitor van de gemeentelijke statistiekdienst al dat armoede hardnekkig is. Het aantal huishoudens dat drie jaar achtereen moest rondkomen van een minimuminkomen stijgt nog steeds. Deze cijfers zijn echter gebaseerd op belastinggegevens, zodat trends er pas met twee jaar vertraging in doorklinken.



Met het oog op de kerstdagen heeft de Voedselbank op scholen een grote inzameling gehouden, die honderden pakketten heeft opgeleverd. Van de vrijgevigheid rond kerst moet de Voedselbank het ook hebben. Van de houdbare producten als pasta, rijst, soep en koffie moet in deze tijd een halve jaarvoorraad binnenkomen.



