Aantal klachten vlieglawaai Schiphol fors toegenomen

Dat sluit aan bij de beleving van veel omwonenden dat er inmiddels zo vaak vliegtuigen overkomen, dat de geluidsoverlast van verschillende toestellen in elkaar doorloopt.

Het aantal klagers over vlieglawaai van de Buitenveldertbaan en de Oostbaan, waarvan de vliegroutes over Amsterdam Zuidoost, Zuid, Buitenveldert en Amstelveen voeren, nam vorig jaar 44 procent toe tot bijna 2000. Vooral in september steeg het aantal melders en klachten sterk. Vorig jaar klaagden 1422 Amsterdammers ruim 15.000 keer over vlieglawaai.



Bulderbaan

Dat kwam vooral doordat de 'bulderbaan' vorig jaar vaker werd gebruikt. Door de groei van het vliegverkeer op Schiphol, maar ook omdat vanwege weersomstandigheden of onderhoud andere banen minder vaak gebruikt konden worden.



De grootste toename van het aantal klagers was in Amstelveen-Noord. In Amsterdam Oud-West daalde het aantal klagers relatief sterk omdat het gebruik van de Oostbaan, waarvan vliegroutes dwars over Amsterdam voeren, wat daalde.



Vooral de hoeveelheid klachten over aanhoudende hinder gedurende een bepaalde periode nam fors toe, tot bijna 58.000 voor de hele Schipholregio. Het aantal specifieke klachten, over de hinder van een overvliegend toestel, daalde daarentegen ruim 16 procent.



Zo werden over de Buitenveldertbaan 10.000 periodeklachten ingediend, een kwart meer dan een jaar eerder. Tussen november 2016 en oktober 2017 werd ruim 38.000 keer geklaagd over een van of naar de Buitenveldertbaan vliegend toestel, 5 procent vaker dan een jaar eerder.



Aalsmeerbaan

De meeste klachten over vlieghinder kwamen over de Aalsmeerbaan, waarover het aantal klagers 120 procent steeg tot 2.575 en het aantal klachten 84 procent tot bijna 21.000. Dat heeft ook te maken met ander baangebruik op de luchthaven, waarbij de Aalsmeerbaan, die van alle Schipholbanen het dichtst bij bebouwing ligt, vaker werd gebruikt.



Daardoor moeten vliegtuigen langer op lage hoogte 900 meter rechtuit vliegen, pal over Aalsmeer en Kudelstaart. eenzelfde praktijk heeft rondom het toekomstige Lelystad Airport al tot een volksopstand geleid. Ook hier kwam de grootste stijging uit Amstelveen: in Westwijk steeg het aantal melders van 105 naar 160.



Bezoekbas werkt nog aan een definitief jaaroverzicht. Volgens de klachtendienst kunnen niet alle klachten en klagers uit de verschillende gebieden bij elkaar worden geteld. Het Bewoners Aanspreekpunt wil dan ook wachten met conclusies totdat het definitieve jaarverslag is verschenen.