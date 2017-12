Aantal incidenten in Amsterdam tijdens jaarwisseling neemt af

In Amsterdam vonden per 10.000 inwoners tijdens de afgelopen jaarwisseling drie incidenten met betrekking tot vuurwerk, vernieling, brandstichting of mishandeling plaats. Absoluut komt dat neer op 255 incidenten. Dat is een lichte afname ten opzichte van het voorgaande jaar: tijdens de jaarwisseling van 2014 op 2015 registreerde de politie 3,6 incidenten per 10.000 inwoners.



Dit blijkt uit nieuwe cijfers die dataplatform LocalFocus heeft opgevraagd bij de politie. Het platform heeft voor het hele land voor de afgelopen jaren in kaart gebracht hoeveel incidenten er zijn geregistreerd tijdens de jaarwisseling.



Amsterdam zit met getallen rond de 3 en 4 incidenten per 10.000 inwoners aan de onderkant van het spectrum. In de omgeving van Amsterdam waren Haarlem (8,7 incidenten per 10.000 inwoners) en Bloemendaal (10,3 incidenten per 10.000 inwoners) uitschieters het afgelopen jaar, terwijl Zaanstad (3 incidenten) en Amstelveen (1,5 incident) lager dan de hoofdstad uitkwamen.



Landelijke uitschieters zijn kleinere gemeenten als het Zeeuwse Reimerswaal (18,4 incidenten per 10.000 inwoners) en de Groningse gemeente Hoogezand-Sappemeer (16,4 incidenten).



Vuurwerk is verreweg het grootste probleem tijdens oud en nieuw. Vorig jaar registreerde de politie 3.525 aan vuurwerk gerelateerde incidenten, gevolgd door vernieling (ruim 2 duizend) en mishandeling (zo'n 1,5 duizend).



Lees ook: Debat over vuurwerk leidt tot milde aanpassing