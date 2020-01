‘Aantal hotelkamers in Amsterdam stijgt nog steeds ondanks bouwstop’

Buitenlandse toeristen in het centrum van Amsterdam. Bewoners klagen in toenemende mate over de grote hoeveelheden bezoekers. Beeld ANP

Dat schrijft de Volkskrant vrijdag. In de regio's rondom de stad steeg het aantal kamers zelfs met 40 procent.



In 2017 voerde het stadsbestuur een bouwstop in voor hotels vanwege de groeiende overlast van toeristen. Maar vooral op basis van al daarvoor verstrekte vergunningen is er de afgelopen jaren nog volop gebouwd.

Uit cijfers van het CBS en de dienst Onderzoek, Informatie en Statistiek van de gemeente blijkt dat er sinds 2015 nog 7.700 hotelkamers zijn bijgekomen. Voorlopig blijft dat aantal toenemen.

Hotelanalist Horwath voorspelde vorig jaar dat het hotelbeleid van de gemeente niet lang meer houdbaar is, door de aanhoudende bezoekersgroei in de stad en het oplopende ­tekort aan hotel­kamers.

De hotelstop speelt volgens Horwath vooral hoteliers in de kaart. Zij hebben vanwege de enorme vraag naar kamers de prijzen flink ­opgevoerd. Voor een nacht in een Amsterdamse hotelkamer moest vorig jaar gemiddeld 153 euro worden betaald, 10 procent meer dan een jaar eerder. In het hoogseizoen en bij grote beurzen loopt dat gemiddelde pijlsnel op.