Aantal ‘coaches’ in Amsterdam verdrievoudigd in vijf jaar

Dat blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van spaarplatform raisin.nl, dat de cijfers over coaches opvroeg bij het handelsregister. De cijfers beslaan alleen coaches die bij de Kamer van Koophandel als zzp’er staan ingeschreven. In Amsterdam liepen er daar in 2013 nog 33 van rond, nu zijn dat er 366. Dat zijn 41 coaches per 100.000 inwoners.

Een lifestylecoach is iemand die anderen helpt met het bereiken van bepaalde doelen. Er is geen specifieke opleiding voor nodig. Dat resulteert in een scala aan zelfbenoemde coaches: zo zijn er spirituele, opruim-, energie-, burn-out-, relatiecoaches.

Landelijke groei

De groei is niet voorbehouden aan Amsterdam: ook landelijk steeg het aantal coaches flink. Nederland telde afgelopen jaar 270 procent meer coaches dan vijf jaar eerder, een nog grotere stijging dan in de hoofdstad. De grootste stijging vond plaats in Amersfoort, Breda en Nijmegen. Amsterdam komt op de vierde plek.

Waar verschillende branches met enorme personeelstekorten kampen, blijft het aantal coaches dus alleen maar stijgen. Ook in vergelijking met andere beroepen is dat opvallend. Zo waren er in 2022 per 100.000 inwoners 47 huisartsen, en 31 zelfstandige lifestylecoaches.