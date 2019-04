Aantal brandweervrouwen ruim verdubbeld

In totaal werken er 500 mensen in het korps. Dat brengt het aandeel vrouwen op 3,4 procent. Dat laat de brandweer weten op hun website.



De Amsterdamse brandweer is hard bezig te moderniseren. Uit onderzoeken bleek dat het een wittemannenbolwerk is waar seksisme en racisme decennia konden dooretteren. "Emmers water over hun hoofd. Een brandweerman die naakt door de huiskamer rolschaatst, vlak voor de brandweervrouw in opleiding langs. Een brandweerman bloot voor haar deur. De wc-bril in de kazerne die opzettelijk is ondergeplast," berichtte Het Parool in januari op basis van ervaringen van brandweervrouwen.



Moderniseren

Afgelopen najaar heeft voormalig commandant der strijdkrachten Peter van Uhm een rapport uitgebracht met adviezen over de manier hoe het Amsterdamse brandweerkorps vernieuwd moet worden. In januari opende in Oost daartoe de 'proeftuin-kazerne'. Een belangrijk doel is het binnenhalen van meer vrouwen en allochtonen en een eind maken aan racisme en seksisme.



Om meer vrouwen te trekken zijn verschillende maatregelen getroffen, schrijft de brandweer. Zo is het woord brandweerman vervangen door brandweerprofessional en is een speciale trainingsdag in het leven geroepen, deels gericht op vrouwen. Het aantal sollicitaties is sinds 2015 gestegen van 12 naar 49.