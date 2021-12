Aantal besmettingen afgelopen week in Amsterdam met 18 procent toegenomen

Beeld Sophie Saddington

Waar de stijging vandaan komt is niet eenduidig te verklaren. Het kan onder andere komen door de omikronvariant die besmettelijker is en sinds vorige week dominant is in Amsterdam. Ook wordt het uitdelen van duizenden zelftests aan minima genoemd als verklaring voor de stijging van het aantal positieve tests in de stad en de grotere bereidheid om te testen vanwege de feestdagen.

Het aantal mensen dat zich afgelopen week liet testen lag 25 procent hoger dan de week ervoor, wel nam het percentage tests dat positief was af naar 20,1 procent.

De omikronvariant van het coronavirus is in de regio Amsterdam momenteel goed voor 77 procent van de besmettingen. Dat hebben het Amsterdam UMC en de GGD Amsterdam bekendgemaakt op basis van een steekproef. 74 van de 92 onderzochte positieve coronatesten bevatte de omikronvariant. Het gaat om positieve testuitslagen van afgelopen dinsdag.

De GGD geeft daarbij wel aan dat dit een ‘indicatie is aangezien de steekproef op relatief kleine schaal wordt uitgevoerd’. Daarbij wordt ook onderzoek gedaan naar de klachten die mensen ervaren na een omikronbesmetting en de werking van vaccins bij deze variant.

Alleen in stadsdeel Noord daalde het aantal positieve testen licht, in Nieuw-West bleef het ongeveer gelijk ten opzichte van vorige week. In alle andere stadsdelen nam het aantal positieve testen toe. Bij omliggende gemeenten was er alleen in Uithoorn een daling te zien.

Landelijk gezien is omikron sinds deze week dominant. Het weekgemiddelde van positieve testen daalt over het hele land gezien nog altijd.

Boosterprik

Het percentage inwoners van de regio Amsterdam boven de 12 jaar dat volledig gevaccineerd is, ligt op 77 procent, blijkt uit het vaccinatiedashboard van de GGD. 2 procent is gedeeltelijk gevaccineerd. 21 procent heeft nog geen prik gehad. 105.227 mensen uit de regio hebben inmiddels een boosterprik ontvangen.

Of het aantal ziekenhuisopnames de komende tijd gaat stijgen, moet nog blijken. Er zijn aanwijzingen dat de omikronvariant een minder ziekteverloop heeft.