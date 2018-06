Aantal banen in Amsterdam stijgt snel, maar oudere mist de boot

Ouderen worden niet eerder werkloos, maar het wordt problematisch als ze het zijn

Volgens onderzoek van het gemeentelijk statistiekbureau OIS is het aantal Amsterdamse werklozen tussen de 50 en 64 jaar in 2017 sterk gedaald, van 8,4 naar 6,1 procent. Tegelijk blijven Amsterdamse 50-plussers vaker werkloos dan het landelijk gemiddelde. Ook het aantal Amsterdamse 50-plussers in de bijstand stijgt licht.



Problematisch

OIS sprak daarbij meteen de verwachting uit dat meer Amsterdamse 50-plussers de komende jaren een beroep doen op de bijstand omdat het einde van hun WW-uitkering in zicht komt. Daarmee dreigt voor hen een terugval naar een lagere bijstandsuitkering, tenzij ze op korte termijn werk vinden, vermogen hebben of een partner hebben die werkt.



Het UWV herkent dat onder de Amsterdammers die langer in de WW blijven hangen, relatief veel 50-plussers zijn. "Ouderen worden niet eerder werkloos, maar het wordt problematisch als ze eenmaal werkloos zijn en het langer duurt dan zes maanden. Dát is de groep waar we ons zorgen over maken," zegt UWV-arbeidsmarktadviseur Alexandra Benning.



Vooroordelen wegnemen

"Het gaat vaak om een combinatie: naarmate ze ouder zijn, lager opgeleid, een migratieachtergrond hebben en afkomstig uit een branche waar veel werk verdwijnt, zijn ze kwetsbaarder," zegt Benning. "Het begint vaak wel met je leeftijd," zegt regiomanager Ton Druijf. Van de 24.000 WW'ers in Groot-Amsterdam eind 2017 was 42 procent 50 jaar of ouder.



Of het dan vooral leeftijdsdiscriminatie is, achterblijvende digitale vaardigheden of de gehechtheid aan loondienst die ouderen parten speelt, kan het UWV niet zeggen. Wel probeert de uitkeringsinstantie vooroordelen weg te nemen met een campagne en zijn er speciale bijeenkomsten met werkgevers.



Nu de krapte op de arbeidsmarkt groeit, worden die beter bezocht door werkgevers, zoals ze ook bereid blijken extra opleidingen aan te bieden om hun vacatures te vervullen. Benning: "Als er ooit een kans is om aan de slag te komen, is het nu."