Aantal autodiefstallen gedaald, maar niet in Amsterdam

Dat stelt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVC). Volgens de stichting werden er vorig jaar in heel Nederland ruim 8000 personenauto's gestolen, wat neerkomt op vier auto's per dag. Dat is een daling van 10 procent ten opzichte van 2016.



In Amsterdam nam het aantal autodiefstallen in 2017 juist toe, met 12,8 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.



Volkswagen

Naast personenauto's werden er landelijk ook minder brom- en snorfietsen gestolen. In Amsterdam nam dit aantal ook (heel licht) af, met 0,5 procent.



Door de groei van de diefstal van het aantal personenauto's nam het totaal aantal voertuigdiefstallen in Amsterdam al met al met 5 procent toe, terwijl dit landelijk juist 10 procent afnam.



Volgens AVC waren Volkswagens het populairst bij dieven. Landelijk werden er 2321 gestolen, gevolgd door 709 BMW's en 678 Audi's.



