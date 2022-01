Aantal Amsterdamse coronagevallen in een week meer dan verdubbeld

Beeld ANP / Kim van Dam

Vorige week testten nog 8771 mensen in de regio Amsterdam positief op het coronavirus, deze week steeg dat aantal naar 19.832. Ook het aantal mensen dat zich liet testen nam flink toe. Waar er vorige week nog 28.780 testen werden afgenomen, waren dat er deze week 52.954. Een stijging van 84 procent.

Het percentage testen met een positieve uitslag steeg naar 38,5 procent. Vorige week was dit nog 32,2 procent. Ruim een op de drie testen is nu dus positief. Bijna honderd procent van de positieve testen wordt nu veroorzaakt door de omikronvariant. Vorige week was dit 95 procent.

Volgens de GGD is in alle leeftijdscategorieën boven de dertien jaar een stijging te zien. De grootste toename is waarneembaar in de leeftijdscategorie 19 tot 40 jaar, maar ook in de groep van 50- tot 60-jarigen stijgt het aantal coronagevallen flink.

60-plussers

Een woordvoerder van de GGD meldt dat 60-plussers zich nu in de RAI kunnen melden zonder afspraak voor een booster. “En we willen dit ook zo snel mogelijk voor andere leeftijdscategorieën mogelijk maken,” aldus de GGD. “Want het is belangrijk dat iedereen zo snel mogelijk goed beschermd is.”

In totaal hebben 280.858 mensen nu een booster gehad in de regio Amsterdam-Amstelland, dat komt neer op 29,5 procent van de inwoners. Het percentage mensen dat minimaal twee prikken heeft gehad ligt nu op 79,6 procent.

De GGD heeft net zoals andere sectoren op dit moment te maken met veel personeelsuitval. Vooral op de testlocaties is er soms krapte omdat medewerkers in quarantaine zitten, aldus de woordvoerder. “Tot nu toe kunnen we het ziekteverzuim iedere keer het hoofd bieden. We zien alleen dat het bij de vrije inloop voor testen op bepaalde momenten heel druk kan zijn. Dan moeten we de vrije inloop soms sluiten omdat we de rijen niet meer weggewerkt krijgen. Het is daarom beter om een afspraak te maken, dan hoef je ook niet in de rij te staan.”