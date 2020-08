Aantal Amsterdamse coronabesmettingen in twee weken tijd verdriedubbeld

Op onder meer de Wallen is het vanaf woensdag verplicht om mondkapjes te dragen. Beeld ANP

Waar er in de hoofdstad op 22 juli nog 191 geregistreerde besmettingen met het coronavirus waren geconstateerd, zijn dat er dinsdagmiddag 563. Daarmee is het aantal geconstateerde besmettingen in twee weken tijd toegenomen met 194 procent.

Daarbij moet gezegd worden dat sinds 22 juli ook meer mensen zich laten testen op het virus. Daarmee wordt het coronavirus ook bij meer mensen gedetecteerd. Vorige week nog schaalde de GGD Amsterdam de testcapaciteit op naar 1300 tests per dag.

Het lijkt, mede in het kader van het gestegen aantal besmettingen, niet slecht uit te komen dat vanaf woensdag mondkapjes verlicht worden op drukke plekken in Amsterdam. Dinsdag werd bekend dat de boete voor het niet dragen van een mondkapje op locaties als de Wallen, de Albert Cuypstraat en Kalverstraat 95 euro bedraagt.

Niet meer coronavrij

Ook het aantal geregistreerde besmettingen in de gemeenten rondom Amsterdam is toegenomen. Waar Landsmeer en Weesp twee weken geleden nog coronavrij waren – althans, volgens de officiële cijfers – tellen deze gemeenten nu 1, respectievelijk 7 besmettingen.

In Amstelveen is het aantal geregistreerde besmettingen fors gestegen van 4 naar 34. In Diemen en Ouder-Amstel, waartoe onder meer Ouderkerk aan de Amstel en Duivendrecht behoren, is dat aantal ook licht gestegen: in Diemen van 3 naar 11, in Ouder-Amstel van 1 naar 4.

R nog steeds boven de 1

Landelijk is een verdubbeling te zien van het aantal besmettingen met het coronavirus in een week tijd. Vorige week ging het nog om 1329 personen, nu om 2588. Ook het percentage positieve testen is omhooggeschoten van 1,1 naar 2,3 procent.

Tegelijkertijd is het reproductiegetal (de R) gedaald van 1,4 naar 1,2: dat betekent dat 100 coronapatiënten nu gemiddeld 120 anderen besmetten. De verspreiding van het virus neemt nog steeds toe, omdat de R boven de 1 zit, maar de toename lijkt afgeremd.

Donderdag geven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) een persconferentie om de ‘algemene situatie te duiden’, zo zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Mogelijk worden aanvullende, regionale maatregelen aangekondigd.