Aantal Amsterdammers met betalingsachterstanden fors gestegen

Dat blijkt uit het jaarverslag Schuldhulpverlening 2022 dat de gemeente vrijdag naar buiten brengt. De gemeente Amsterdam werkt al jaren aan een preventief beleid, dat moet voorkomen dat mensen (dieper) in de schulden raken.

Ondanks de inzet van de gemeente Amsterdam is er nog een grote blinde vlek van Amsterdammers in nood die nu niet worden bereikt. Uit de Schuldenmonitor 2022 van de Dienst Onderzoek & Statistiek blijkt dat 60 procent van de Amsterdammers die problematische schulden ervaart, geen hulp krijgt.

Een van de methoden die wordt ingezet om deze mensen te bereiken, is die van de zogeheten vroegsignalering. De gemeente werkt hierin samen met inmiddels 170 partners, zoals energieleveranciers, zorgverzekeraars en woningbouwcorporaties.

Wanneer deze aanbieders zien dat er een betalingsachterstand bij een van hun cliënten ontstaat, melden ze dat bij de gemeente. Speciale Vroeg Eropaf-teams van de buurtteams benaderen de Amsterdammers en bieden hulp en steun bij het ordenen van de financiën.

Stijging zet door

Wethouder Marjolein Moorman schrijft vrijdag aan de raad dat ze verwacht dat de stijging van het aantal meldingen van vroegsignalering ook in 2023 zal doorzetten. De stijging is niet alleen ingezet door de energiecrisis en de inflatie, waardoor steeds meer Amsterdammers in financiële problemen komen.

Ook werkt de gemeente bij deze zogeheten Vroegsignalering samen met steeds meer partners en is de termijn waarop energiemaatschappijen aan de bel trekken ingekort: van twee maanden betalingsachterstand naar een maand.

Woningontruiming

Dat stuwt ook het aantal meldingen op. In 2022 kwamen er bijna tienduizend meldingen van energiemaatschappijen, ongeveer drieduizend meer dan in 2021.

Volgens Moorman laten de cijfers in het jaarverslag zien dat de vroegsignalering zijn vruchten afwerpt. Het aantal woningontruimingen na financiële problemen is drastisch teruggebracht van circa 800 in 2013 naar 32 in 2022 en is al een aantal jaar constant.

Er zijn minder beslagleggingen op uitkeringen en het aantal schuldhulptrajecten daalt. Moorman wijst erop dat daar ook landelijke maatregelen, zoals het energieplafond, helpen.

De gemeente blijft zich inzetten om ook die groepen te bereiken, stelt Moorman. Onder meer met lopende pilots en projecten zoals de ‘Amsterdamse Pauzeknop’ – een experiment waarbij de schulden bij Amsterdammers die hulp inschakelen worden bevroren, zodat ze niet verder oplopen tijdens het hulpprogramma.

Stijgende werkdruk

Het groeiende aanbod van hulp bij schulden zorgt er ook voor dat veel meer Amsterdammers aan de bel trekken. Het aantal bezoekers op de financiële inloopspreekuren is fors gestegen, van 32.000 in 2021 naar 44.000 in 2022.

In 2022 was er een verdubbeling in het aantal informatie- en adviesvragen bij de buurtteams en de Vroeg Eropaf-teams moesten aan het werk met 39 procent meer meldingen.

Diverse gemeenteraadsleden hebben eerder al hun zorgen geuit over de werkdruk. Want kunnen de buurtteams al het extra werk door de stijgende financiële nood wel aan? ‘Ondanks het stijgende aantal meldingen lukt het de teams goed om de Amsterdammers te bereiken,’ meldt het jaarverslag daarover.

Dan is er ook nog een groep Amsterdammers die wel hulp krijgt aangeboden, maar deze niet accepteert. In januari begon Amsterdam een proef waarbij netbeheerder Liander drie maanden lang adresgegevens van inwoners zonder energiecontract doorgeeft aan de gemeente. Ook daar gingen de Vroeg Eropaf-teams naartoe.

Maar toch, zo bleek onlangs, zijn er in Amsterdam zevenhonderd huishoudens zonder energiecontract. Wekelijks komen daar zo’n twintig huishoudens bij. Als zij geen nieuwe energieleverancier vinden, dreigt afsluiting.