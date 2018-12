Aantal Amsterdammers dat worstelt met armoede neemt toe

Sinds de werkloosheid in 2013 piekte als gevolg van de crisis daalt het aantal huishoudens dat in Amsterdam moet rondkomen van een laag inkomen zeer licht. Dat concludeert het gemeentelijke statistiekbureau OIS in zijn jaarlijkse Armoedemonitor. In 2016 ging het om 117.048 Amsterdammers.



Het aandeel van de minima onder de Amsterdamse bevolking is sinds 2013 duidelijk gedaald, van 17 naar 15,5 procent in 2016, de laatste armoedecijfers waar OIS over beschikt. Het stadsbestuur durft daarom zelfs van een 'kantelpunt' te spreken.



Maar bij het dalende percentage speelt ook een rol dat de stad groeit en dat de huishoudens die naar de stad komen hogere inkomens hebben. In absolute aantallen groeide de armoede in 2016 juist weer: ietwat meer huishoudens moesten rondkomen van een inkomen lager dan 120 procent van het sociaal minimum, de definitie die de gemeente Amsterdam hanteert voor armoede.



Langdurig

Ook stijgt het aantal Amsterdammers dat langdurig in armoede blijft hangen nog steeds. In 2014 gold voor 13,7 procent van de huishoudens in Amsterdam dat ze vier jaar op rij een laag inkomen hadden. In 2016 was dat 14 procent. Dat jaar zaten 3.000 huishoudens meer in langdurige armoede dan in 2013.