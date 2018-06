Aantal alleenstaanden groeit: straks 1 op 4 volwassenen alleen

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Sinds 1947 groeide het aantal mensen dat alleen woont van 285.000 naar bijna 3 miljoen. En het worden er steeds meer. Tot 2047 komen er nog 600.000 bij. Dan leeft bijna een op de vier volwassenen alleen. Sinds 2013 is het aantal alleenstaandenhuishoudens in Amsterdam met 6,4 procent gestegen en gegroeid tot 246.378.



Veel delen

Met zo veel eenlingen verandert ook het straatbeeld, zegt Jan Latten, hoogleraar sociale demografie aan de Universiteit van Amsterdam. "Alleenstaanden hebben doorgaans minder te besteden, omdat ze de kosten niet delen met hun partner. Er zullen dus meer mensen in kleinere auto's rijden. Ook zoeken ze nog meer dan nu kleinere woningen en woonvormen waarbij ze hun tuin delen, of een woongroep beginnen."



Delen wordt dé trend, denkt Latten. Ook in het uitgaan. De tweepersoonstafeltjes in restaurants zullen in 2047 vaker worden afgewisseld met grotere tafels, waar alleenstaanden kunnen aanschuiven. "Horecaonder­nemers zullen in de toekomst meer van dit soort ontmoetingen proberen te regisseren. Je ziet al een opmars van koffietentjes. Alleenstaanden drinken veel koffie buiten de deur."



Ook van datingcafés - nu vooral bekend van tv-programma's als First ­Dates - kijkt over dertig jaar niemand op. "Dat staat gewoon op de gevel. Met zo veel eenlingen zijn zulke cafés onvermijdelijk."