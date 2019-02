Aanstaande Brexit leverde Amsterdam 1937 banen op

Deze 153 ondernemingen zullen de komende drie jaar 4170 banen opleveren, verwacht wethouder Udo Kock van Economische Zaken. Dat is wel een record en ook beduidend meer dan de 3312 banen uit 2016.



Daar kwamen vorig jaar nog eens ruim drieduizend banen bij doordat buitenlandse bedrijven die al in de stad zitten, hun vestiging uitbreidden. "Amsterdam is een magneet voor internationale bedrijven," aldus Kock.



Met name de aanstaande Brexit, in welke vorm dan ook, levert Amsterdam en omstreken veel nieuwe banen op.



Alternatieven

In totaal hebben 28 bedrijven voor de stad gekozen vanwege de exit van Groot-Britannië uit de Europese Unie. Die ondernemingen komen niet alleen uit Engeland, maar ook uit Amerika en Azië. Zij hadden anders gekozen voor een vestiging in Groot-Britannië, maar wijken nu uit naar Amsterdam.



De gemeente probeert sinds 2017 bedrijven aan te trekken die zoeken naar alternatieven voor Engeland. Er lopen nog meer dan negentig projecten waarbij ondernemingen overwegen naar Amsterdam te komen vanwege de Brexit.



Brexit-vluchteling

Het Europees Medicijn Agentschap EMA was in 2018 de voornaamste Brexit-vluchteling. In het kielzog van de EMA kwamen nog acht bedrijven naar Amsterdam die zich bezig houden met gezondheid. Zij zorgen voor 1359 banen.

in Hoofddorp bouwt Kite Pharma aan een fabriek voor celtherapie voor kankerpatiënten.



Ook de ict-sector en de creatieve industrie zorgen voor aanwas uit het buitenland: in 2018 kwamen 39 nieuwe ict-bedrijven naar de regio, met 824 banen en 21 creatieve ondernemingen met 635 arbeidsplaatsen.



De meeste nieuwkomers komen uit Europa, gevolgd door Amerika en Azië.



