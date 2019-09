Aanslagpleger CS Jawed S. was van plan ‘wrede mensen te doden’

De rechtbank in Amsterdam behandelt maandag en dinsdag de strafzaak tegen de 20-jarige Jawed S. die op Amsterdam Centraal twee toeristen neerstak. ‘Ik was naar Nederland gekomen om mijn profeet te beschermen.’

Op 31 augustus rond de klok van 12.00 uur stak de Afghaanse vluchteling, woonachtig in Duitsland en een vroom moslim, twee willekeurige mensen neer op het Centraal Station. Hij was boos omdat PVV-leider Geert Wilders volgens hem voortdurend de profeet Mohammed beledigt, en wilde een daad stellen. “Het was niet mijn bedoeling om hen iets aan te doen. Ik was van plan oneerlijke en wrede mensen te doden, mensen die het mogelijk maken dat de profeet Mohammed beledigd wordt.”

“Jullie zijn heel erg wreed,” was zijn reactie op de beschuldiging van het Openbaar Ministerie. “Waarom hebben jullie dat vuile varken de gelegenheid gegeven de profeet te beledigen?” De voorzitter van de rechtbank vroeg hem of hij Wilders bij naam wil noemen, als hij het tijdens het tweedaagse proces over hem heeft.

“Wat wilde u bereiken, wat moest het effect zijn van uw daad?”, vroeg de rechtbank aan S.: “Ik wilde mijn religie verdedigen en duidelijk maken dat jullie mijn religie met rust moeten laten. Als je dat niet doet, moet je je voorbereiden op dit soort acties.”

Nog voor hij zijn daad kon plegen werd S. al ‘gespot’ door een opmerkzame agent, die om assistentie vroeg. Toen de politie S. wilde aanhouden, ging hij over tot zijn daad. Al eerder is vastgesteld dat de agenten die S. met twee schoten uitschakelden, uit noodweer handelden. Dat bevestigde S. ter zitting. “Ik heb de agenten niks aangedaan, maar als ik die kans had, had ik hen ook wat aangedaan.”

Psychische gesteldheid

Door de steekpartij liep een van de slachtoffers een ‘vrijwel complete dwarslaesie’ op. Hij zit nog altijd in een rolstoel. Volgens de rechter was zijn ruggenmerg bijna helemaal doorgesneden. Het tweede slachtoffer werd geraakt onder zijn rechterborst en in zijn rechteronderarm. Hij kreeg een slagaderlijke bloeding en moest met spoed worden geopereerd. Door een beschadiging van een zenuw heeft de man nog altijd een dof en tintelend gevoel in zijn arm.

Het proces tegen Jawed S. begon maandag met enkele uren vertraging. Justitie ondervond problemen met het tijdig aanvoeren van de verdachte in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. S. zit in voorarrest op de speciale afdeling voor terroristen van de gevangenis in Vught.

Maandagmiddag zal de rechtbank deskundigen horen over de psychische gesteldheid van S. Gedragskundig onderzoek in het Pieter Baan Centrum (PBC) heeft geen harde conclusies opgeleverd over de geestelijke gesteldheid van Jawed S. Hij heeft beperkt aan het onderzoek meegewerkt. Volgens Jawed S. is hij psychisch in orde en is er geen sprake van een geestelijke stoornis. “Of ik stemmen hoor? Ja als ik mensen hoor praten hoor ik stemmen, ik heb twee oren. Ik heb geen klachten en ik ben gezond.”

De vader van de verdachte heeft over de telefoon gezegd dat hij, en héél Logar, de plaats in Afhanistan waar S. vandaan komt, zeer trots op hem zijn omdat S. opstond tegen ‘wrede en gevaarlijke mensen’ in Nederland. Dit staat in gespreksverslagen van de gevangenistelefoon die S. gebruikte in de afgelopen maanden.

Terroristisch oogmerk

Het OM legt S. tweemaal poging tot moord met terroristisch oogmerk ten laste. Dat weegt zwaarder dan een terroristisch motief. Bij een terroristisch oogmerk moet het OM bewijzen dat de verdachte het doel had om de Nederlandse bevolking angst aan te jagen, dat hij de regering tot actie wilde dwingen, of dat hij de politieke of constitutionele structuur van ons land ernstig wilde ontwrichten.