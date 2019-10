Aanslagpleger CS Jawed S. veroordeeld tot bijna 27 jaar cel

De samenleving moet langdurig beschermd worden tegen Jawed S., de man die uit woede om de cartoonwedstrijd van Geert Wilders vorig jaar twee mensen neerstak op het Centraal Station. Hij moet 26 jaar en 8 maanden de cel in, de maximale straf, vanwege zijn terreurdaad.

Dat vonniste de meervoudige kamer van de rechtbank vandaag. S., een Afghaanse vluchteling die in Duitsland zijn asielprocedure afwachtte, werd in augustus 2018 woedend toen hij via internet ontdekte dat Geert Wilders een wedstrijd wilde organiseren met cartoons over de profeet Mohammed.

De Afghaan kocht een mes, nam de trein naar Amsterdam en stak twee willekeurige personen neer op het Centraal Station, Amerikaanse toeristen die op doorreis waren. Enkele seconden na de steekpartij werd S. neergeschoten door de politie, die hem al in de smiezen had en hem juist wilden aanhouden.

Volgens de persrechter is er sprake van een hogere straf dan geëist, omdat in dit geval geen TBS opgelegd kon worden. S. weigerde grotendeels mee te werken aan het onderzoek naar zijn psychische gesteldheid, waardoor de deskundigen geen diagnose konden stellen. Omdat de rechtbank wel een groot gevaar op herhaling ziet, S. heeft gezegd dat hij het zo weer zou doen, moet de samenleving maximaal beschermd worden door de hoogst mogelijke straf voor de gepleegde misdaden.

Geen berouw

Volgens de rechtbank heeft S. zijn daden willens en wetens gepleegd en toont hij geen enkel berouw. “Het herhalingsgevaar is erg hoog. Daarom wil de rechtbank de maatschappij zo lang mogelijk beschermen en legt het de hoogst mogelijke straf op: 26 jaar en acht maanden.” Omdat niet is vastgesteld dat S. aan een psychische stoornis lijdt, is van TBS geen sprake. Ook zal Jawed S. zijn volledige straf moeten uitzitten en wordt hij niet, zoals gebruikelijk, na tweederde van de strafmaat weer vrijgelaten.

De steekpartij is op camerabeelden vastgelegd, S. heeft bekend. Ook was hij duidelijk over zijn motief: de Nederlandse bevolking moest gestraft worden vanwege de vrijheid die de PVV-leider krijgt om de profeet Mohammed te beledigen. Volgens de rechters is daarmee een terroristisch oogmerk bewezen, wat een strafverzwarend effect heeft. Ook voor het bedreigen van drie politieagenten is S. veroordeeld.

PI Vught

S. zal de komende jaren slijten in de PI Vught op de extrabeveiligde terrorismeafdeling. Daar is hij gedetineerd met onder meer Mohammed B., de Amsterdammer die in 2004 Theo van Gogh vermoordde. “Hij kwam naar Amsterdam om zoveel mogelijk mensen te doden. Dat niet is gelukt komt door alerte optreden van politiemannen,” aldus de rechtbank. Zij kregen een schadevergoeding van enkele duizenden euro’s toegewezen. Het slachtoffer dat in een rolstoel is beland en waarschijnlijk nooit meer kan lopen, kan een schadevergoeding van ruim 2,6 miljoen euro tegemoetzien.

De straf van bijna 27 jaar cel is hoger dan de eis van 25 jaar. “Hier past alleen een langdurige gevangenisstraf bij,” aldus de rechter.

Regeling buitenlandse gedetineerden

De kans dat Jawed S. in Nederland nog op vrije voeten komt is klein. Als hij tweederde van zijn straf heeft uitgezeten bestaat er een regeling voor buitenlandse gedetineerden die hen de kans biedt om het restant in het thuisland uit te zitten. S. zou hier na ongeveer 18 jaar voor in aanmerking kunnen komen, maar het is de vraag of die regeling dan nog bestaat. Zo niet, dan moet S. de volle tijd van 26 jaar en acht maanden uitzitten, waarna hij in vreemdelingenbewaring wordt genomen voor zijn gedwongen uitzetting naar Afghanistan. Het Duitse hof in Trier oordeelde vorig jaar al dat S. niet in aanmerking komt voor een verblijfsvergunning.

De advocaat van S. vindt de straf erg hoog, volgens hem zijn de uitspraken dat S. zijn daad opnieuw zou plegen vooral ‘jeugdige bravoure’ en denkt hij daar over een paar jaar waarschijnlijk heel anders over. Of S. in hoger beroep gaat, kon zijn advocaat nog niet zeggen.