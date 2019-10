Aanslagpleger CS Jawed S. in hoger beroep tegen uitspraak

Beeld ANP

Hij werd op 14 oktober veroordeeld tot de maximale straf: 26 jaar en 8 maanden. Zijn advocaat, Simon van der Woude, is het hier niet mee eens. “Het gaat niet om het bewijs, maar om de hoogte van de straf. Hij heeft de hoogst mogelijke straf gekregen en dat vinden we te hoog.”

Van der Woude liet na het vonnis al weten de straf erg hoog te vinden. De uitspraken dat S. zijn daad opnieuw zou plegen zouden vooral ‘jeugdige bravoure’ zijn, en hij zou er over een paar jaar waarschijnlijk heel anders over denken.

Geen berouw

De rechtbank oordeelde dat S. zijn daden willens en wetens gepleegd heeft en geen berouw toonde. “Het herhalingsgevaar is erg hoog. Daarom wil de rechtbank de maatschappij zo lang mogelijk beschermen en legt het de hoogst mogelijke straf op: 26 jaar en 8 maanden.”

S. stak op 31 augustus 2018 twee Amerikanen neer op het Centraal Station. Hij was boos omdat PVV-leider Geert Wilders volgens hem voortdurend de profeet Mohammed beledigt, en wilde een daad stellen. “Het was niet mijn bedoeling om hen iets aan te doen. Ik was van plan oneerlijke en wrede mensen te doden, mensen die het mogelijk maken dat de profeet Mohammed beledigd wordt,” verklaarde hij eerder in de rechtbank.

De slachtoffers eisten onder andere een schadevergoeding. Eén van hen liep een ‘vrijwel complete dwarslaesie’ op. Hij kan niet meer lopen of werken. Zijn vrouw, die de steekpartij zag gebeuren, kreeg kort na de aanslag een miskraam. Het tweede slachtoffer werd geraakt onder zijn rechterborst en in zijn rechter onderarm. Hij moest met spoed worden geopereerd.