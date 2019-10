Aanslagpleger CS Jawed S. hoort vonnis

Beeld ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste vorige maand 25 jaar celstraf tegen Jawed S. (20), omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan een terroristisch gemotiveerde, dubbele poging tot moord.

De in Afghanistan geboren S. reisde op 31 augustus vanuit Duitsland naar Nederland en verrichte zijn daad naar eigen zeggen uit woede over beledigingen aan het adres van de profeet Mohammed. Hij was boos op PVV-leider Geert Wilders omdat die een wedstrijd voor het maken van spotprenten van de profeet op touw had gezet.

Op CS viel hij twee slachtoffers vanuit het niets aan met een mes. Een van hen raakte blijvend invalide. Kort na de aanval schoot een politieman S. neer.

Bij het bepalen van de strafeis - bijna het maximum - hield de aanklaagster rekening met zijn gebrek aan berouw en bereidheid opnieuw toe te slaan. De verdachte is volgens het OM volledig toerekeningsvatbaar.

De advocaat van S. zei te begrijpen dat het OM hoog eist, maar vond 25 jaar cel te veel.