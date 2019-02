Aanslagpleger CS bedreigt opnieuw Geert Wilders

De verdachte kreeg vrijdagochtend het woord tijdens een regiezitting in zijn zaak. "Ik zal niemand ruimte geven om mijn religie en mijn profeet te beledigen, wie dat ook doet", zei hij.



De uit Afghanistan afkomstige asielzoeker stak op vrijdag 31 augustus 2018 twee Amerikaanse toeristen neer op het Centraal Station. In zijn woonplaats in Duitsland, waar hij zijn asielprocedure afwachtte, had hij gehoord over een cartoonwedstrijd die Wilders wilde organiseren.



Na zich een tijdje in Wilders verdiept te hebben, reisde hij per trein af naar Amsterdam, in bezit van enkele messen en religieuze lectuur. Kort nadat hij had ingestoken op de willekeurige passanten, werd hij neergeschoten door agenten van de Amsterdamse politie. Inmiddels verblijft hij ter observatie in het Pieter Baancentrum. Volgens zijn advocaat werkt hij mee aan dit onderzoek.