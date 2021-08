‘Aanslag in Zwijndrecht staat in verband met ontvoerde Hoofddorper’

In de buurt van Gouda werd gezocht naar de ontvoerde Hoofddorper. Beeld Hollandse Hoogte / Novum RegioFoto

Dat meldt De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie ‘bevestigt noch ontkent de link tussen de twee zaken’.

Saillant detail is dat pal voor de ingang van het leegstaande bedrijfsgebouw aan de Kreekweg een politiecamera staat. Die is daar neergezet vanwege een eerdere, mislukte poging tot brandstichting. Onduidelijk is of er ten tijde van de eerste poging wél een bedrijf in het pand aanwezig was. Op de beelden zouden meerdere personen te zien zijn die vrijwel direct na de aanslag op het gebouw in een ander voertuig wegrijden.

Bronnen stellen dat een van de personen die vroeger in het inmiddels verwoeste gebouw in Zwijndrecht werkte de persoon is die het doelwit was van de ontvoering in de Noord-Hollandse plaats Cruquius. Hij heeft zichzelf inmiddels gemeld bij de politie. Maar in plaats daarvan namen de ontvoerders een volstrekt onschuldige man van 56 jaar uit Hoofddorp mee. Hij werd dagenlang verborgen gehouden en uiteindelijk teruggevonden in Delft.

Volgens de politie heeft de geruchtmakende ontvoeringszaak te maken met een lading cocaïne die op 28 juli is onderschept in de haven van Antwerpen. Het zou gaan om 1899 kilo drugs. Voor de ontvoering zitten zes mensen vast, waaronder een 31-jarige man uit Zwijndrecht en een 33-jarige Dordtenaar.

Brandstichting

Hoewel het OM de link tussen de Noord-Hollandse ontvoering-bij-vergissing en de aanslag op het pand in Zwijndrecht ‘bevestigt noch ontkent’, vermoedt de politie wél dat de brand expres is gesticht. “We gaan uit van brandstichting en zijn op zoek naar getuigen en de dader(s),” zegt een woordvoerder van de politie. De dader(s) zijn nog voortvluchtig.