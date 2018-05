Aanrijding in Slotervaart, maar betrokken scooter verdwenen

Het ongeluk met een scooter en auto vond gisteravond om 20.30 uur plaats in Slotervaart. Opmerkelijk aan het ongeluk is dat zowel de auto als de scooter niet gevonden zijn.



De politie trof slechts onderdelen van de scooter aan, en een gewonde bestuurder van de scooter. De 22-jarige man is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Hoe zijn situatie nu is, is onbekend.



De bestuurder van de auto is doorgereden richting Osdorp en is nog niet gevonden. De politie is een onderzoek gestart.