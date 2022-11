Aanrijding A9 tijdens transport gedetineerde

Beveiliging bij de bunker in Amsterdam-Osdorp voor een rechtzaak. Beeld ANP

“Er heeft vanmiddag inderdaad een aanrijding plaatsgevonden op de A9 bij Lijnden. Twee auto's begeleidden een derde met een gevangene. De achterste auto uit de escorte is waarschijnlijk geraakt door een invoegend voertuig,” aldus de woordvoerder van Justitie en Veiligheid. “Voor zover bekend is er alleen blikschade.”

Een woordvoerder van de politie laat weten dat iemand ‘ter controle naar het ziekenhuis’ moest vanwege de aanrijding. In welke auto de gewonde zat, kon de politie niet zeggen.

Onderweg naar ‘thuisadres’

De colonne was onderweg van de bunker, de extra beveiligde rechtbank in Osdorp, naar ‘het thuisadres van de gevangene’. Het voertuig van de gedetineerde was niet betrokken bij het ongeluk en is door de andere auto verder geëscorteerd naar de eindbestemming, meldt de woordvoerder van het ministerie. Om welke gevangenis het gaat, wil hij in verband met de privacy van de gedetineerde niet melden.

Beide woordvoerders konden evenmin zeggen of er opzet in het spel was bij de aanrijding.

