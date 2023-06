Aanpassingen in ‘knip’ in de Weesperstraat voor aanvullend ov en leerlingenvervoer

De toeristenbus mag wel doorrijden richting centrum. Beeld Jakob van Vliet

Er is wellicht maatwerk mogelijk in het geval van aanvullend openbaar vervoer en leerlingenvervoer. Andere uitzonderingen gaan er vooralsnog niet worden gemaakt. De afgelopen weken ontstond er veel weerstand en woede over de gevolgen van de proef. Mensen moeten kilometers omrijden om op de plek van bestemming te komen. Inwoners van onder meer de Weesperstraat zijn juist enthousiast over de rust.

Met het onderzoek naar kleine aanpassingen lijkt de wethouder tegemoet te komen aan de oproep van de voltallige oppositie in de gemeenteraad om aanvullend openbaar vervoer uit te zonderen van de knip bij de Weesperstraat. Volgens de oppositie zou de toegankelijkheid voor ouderen en mensen met een beperking ‘ernstig worden belemmerd’.

Dat schrijft Van der Horst in een brief aan de gemeenteraad over de eerste ervaringen na een kleine twee weken experimenteren. Er wordt nog niet gesproken over het stopzetten van de proef. ‘De eerste anderhalve week moest het verkeer, zoals verwacht, nog flink wennen aan de pilot. Dit heeft de eerste dagen geleid tot zoekverkeer in de omliggende buurten.’

‘Enige gewenning’

Van der Horst is, nu de proef bijna op een derde is, heel voorzichtig over veranderingen in het gedrag van automobilisten door de tijdelijke situatie. ‘Op basis van wat we zien en horen lijkt het zoekverkeer afgenomen te zijn, maar een deel van het verkeer rijdt nog door tot de afsluitingen.’

Van der Horst benadrukt dat de proef ‘helpt ons om straks de juiste maatregelen te kunnen nemen op verschillende plekken in de stad’. ‘Doordat we nu leren wat er gebeurt met het verkeer, het geluid en de luchtkwaliteit als we een grote autoweg tijdelijk afsluiten. Met welke doelgroepen we rekening moeten houden en hoe mensen dit ervaren. Met al die inzichten kunnen we in de toekomst onderbouwd maatregelen nemen.’

Echt schrijnend

De wethouder erkent dat de drukte op een aantal plekken in de stad enorm is toegenomen. Met name de situatie op Kattenburgerstraat is niet goed. ‘De hinder voor bewoners hier en voor mensen die afhankelijk zijn van de auto omdat ze slecht ter been zijn, zorg moeten verlenen of hun brood ermee verdienen, is enorm vervelend. Dat zien we en waar het echt schrijnend is, kijken we of we dit gedurende de pilot al kunnen oplossen.’

Er wordt door een deel van de automobilisten heftig gereageerd op de afsluiting en de files die erdoor ontstaan. Verkeersregelaars zijn de afgelopen weken regelmatig geconfronteerd met weggebruikers die verkeersregels overtraden, zoals het negeren van de stopborden en het niet volgen van hun aanwijzingen. ‘Dit leidde in veel gevallen tot agressief en gefrustreerd gedrag van weggebruikers naar de verkeersregelaars toe. Dit varieerde van verbale intimidatie tot een incident met fysiek geweld waarbij aangifte is gedaan voor mishandeling. Er zijn bij deze incidenten ook een aantal slagbomen vernield.’

Bus 43

Ook ov-reizigers hoeven vooralsnog niet te verwachten een uitzonderingspositie te krijgen: dat bus 43 is gedwongen een andere route te rijden omdat de Kattenburgerstraat continu vaststaat, wordt door de wethouder ter kennisgeving aangenomen. ‘De komende tijd wordt de drukte gemonitord en als de drukte is afgenomen zal de bus weer de reguliere route gaan rijden. Tot die tijd communiceert GVB naar hun reizigers welke alternatieven er zijn op loopafstand van de Kattenburgerstraat.’

Voor Hop-on-hop-off-bussen zal er ook geen verandering komen in het beleid: zij zullen door de slagbomen mogen blijven rijden, omdat zij beschikken over een ov-concessie en omdat ze te hoog zijn voor de omleidingen via de S100. ‘Wel hebben we afgesproken met de exploitant dat ze een aangepaste route rijden, zodat ze niet door de Weesperstraat rijden.’

Over de auteur: Marc Kruyswijk schrijft al meer dan tien jaar als verslaggever voor Het Parool over wonen in Amsterdam en verkeer & vervoer in de stad.