Aanpassing maximumsnelheid is een langdurig proces

Amsterdam verlaagt de snelheidslimieten stapsgewijs. Dat duurt al zeventien jaar.

Iedereen lijkt erop vooruit te gaan en toch strandden eerdere soortgelijke initiatieven. Amsterdam deed in 2002 al een poging de maximumsnelheid in de stad te verlagen, was te lezen in deze krant.



De gemeente, justitie en politie sloegen de handen ineen en presenteerden het Regioplan Verkeersveiligheid, waarin drie kwart van de stad in 2010 alleen voor langzaam verkeer toegankelijk zou worden. Een ambitieus streven werd het al genoemd.



Zeventien jaar later is de gemeente nog bezig met het aanpassen van de snelheidslimieten. Het college van Amsterdam is wel groot voorstander van het invoeren van de lagere maximumsnelheid 'op zoveel mogelijk plekken', zegt de woordvoerder van Sharon Dijksma, wethouder van Verkeer en Vervoer.



Die ambitie is zelfs nadrukkelijk opgenomen in het coalitie­akkoord. "Het is echter niet mogelijk zo'n verandering overal in een keer door te voeren."



Alles rijdt door elkaar

De gemeente pakt het daarom stapsgewijs aan. Bij herinrichtingen of aanpassingen wordt de maximumsnelheid waar nodig aangepast. Zo is na de herinrichting van de Vijzelgracht en de Jordaan de nieuwe maximumsnelheid van 30 kilometer per uur ingevoerd.