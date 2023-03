Aanpak lerarentekort Amsterdam schiet tekort: ruim helft van de leerkrachten overweegt andere baan

Een klaslokaal in het Metis Montessori Amsterdam. Beeld SEM VAN DER WAL/ANP

Aandacht voor het werkplezier en verminderen van de werkdruk zijn de belangrijkste manieren om leerkrachten in Amsterdam te behouden en aan te trekken. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd op verzoek van de gemeente en de Amsterdamse vereniging van basisschoolbesturen, BBO. Daarin worden de maatregelen geëvalueerd die het groeiende leerkrachtentekort in het basisonderwijs moeten tegengaan.

Het tekort aan leerkrachten in het primair onderwijs stijgt al jaren. Amsterdam komt nu circa 706 fte aan leraren tekort. Er wordt sinds 2020 gepoogd de groeiende schaarste een halt toe te roepen.

Er is 23 miljoen euro geïnvesteerd in onder andere het werven en begeleiden van zijinstromers, betaalbare woningen, parkeervergunningen en een uitgebreidere reiskostenvergoeding voor leraren. Dit alles blijkt onvoldoende. Scholen moeten niet alleen nieuwe werknemers aantrekken, maar moeten er inmiddels vooral voor zorgen dat leerkrachten het onderwijs niet verlaten.

Te veel bezig met randzaken

Bijna 60 procent van het huidige onderwijspersoneel heeft ooit overwogen om uit het primair onderwijs in Amsterdam te vertrekken. Vooral leerkrachten (61 %) denken serieus na om hun loopbaan buiten basisscholen voort te zetten. Zij zijn, volgens het onderzoek dat in de eerste helft van 2022 is gehouden, te veel bezig met randzaken waardoor ze zich niet of onvoldoende kunnen focussen op hun kerntaak: lesgeven.

Normaliter is er ondersteunend onderwijspersoneel om bijvoorbeeld schoolfeesten te organiseren of uitstapjes. Maar in de afgelopen jaren stonden onderwijsassistenten en andere onbevoegden steeds vaker voor de klas, om het gat van een ontbrekende leerkracht te vullen en zij zijn onmisbaar geworden om te voorkomen dat klassen niet naar huis worden gestuurd.

Het resultaat: dezelfde hoeveelheid of meer werk moet worden gedaan met minder mensen. Een schoolleider uit het onderzoek noemt het leraarschap een ‘zwaar en burn-outgevoelig beroep.’

Geringe doorgroeimogelijkheden, salaris, te hoge reiskosten en te dure woningen in de stad worden eveneens genoemd als redenen om het onderwijs te verlaten. Het onderzoek verscheen vorig jaar en is gisteren gedeeld met het onderwijspersoneel.

Te weinig aanbod

Op dit moment werken de gemeente en BBO aan een volgende zogenoemde ‘lerarenagenda’ die binnen twee maanden gepresenteerd wordt. Daarin worden nieuwe maatregelen gepresenteerd.

“Reiskosten en betaalbare woningen zijn dingen die niet snel veranderen, maar we nemen de feedback heel serieus,” zegt BBO-voorzitter Lieke Thesing. Hebben leerkrachten niet al lang genoeg gewacht op adequaat ingrijpen? Op die vraag wil Thesing geen antwoord geven. “We nemen het serieus.”

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs) laat via haar woordvoerder weten dat scholen inmiddels zoveel parkeervergunning krijgen als nodig is. Het woonprobleem is complexer: dat kán de gemeente niet direct oplossen. “Er is te weinig aanbod,” zegt de woordvoerder. “De druk op betaalbare woningen is enorm. En agenten en verplegers willen ook een woning.”

Toch moet daar snel iets op gevonden worden. Vooral leerkrachten die buiten de stad wonen, overwegen een andere baan te zoeken, blijkt uit het onderzoek. Zij kunnen wonen in Amsterdam niet altijd betalen en willen een functie die bereikbaarder is vanaf hun woonplaats. Als hier niet beter op wordt geanticipeerd, verdwijnen leerkrachten de stad uit.

Luister ook naar onze podcast over het lerarentekort: