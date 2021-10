Aankomend weekend geen treinen tussen Centraal Station en Sloterdijk

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De werkzaamheden worden uitgevoerd in het kader van de grootscheepse modernisering van het Centraal Station. Het station uit 1889 zal de komende jaren flink worden aangepakt om de groei van het aantal reizigers (van 200.000 naar 275.000 reizigers per dag) aan te kunnen. Naast aankomend weekend rijden er daarom ook in het weekend van 6 en 7 november geen treinen tussen Centraal Station en Sloterdijk.

De verbouwing van het station zal in 2024 beginnen en volgens planning zes jaar later klaar zijn. Maar om aan de verbouwing te kunnen beginnen, zijn er de komende jaren al voorbereidende werkzaamheden die voor overlast zullen zorgen. Na de modernisering zal volgens ProRail ‘spoorboekloos rijden’ mogelijk zijn vanaf Centraal Station. Dit houdt in dat er op de drukste trajecten iedere tien minuten een trein zal rijden en er voldoende capaciteit overblijft voor goederenvervoer.

Reizigers wordt dit weekend geadviseerd om tussen Centraal Station en Sloterdijk de metro te nemen. Tussen Sloterdijk en Haarlem zet de NS bussen in.