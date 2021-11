Aanklagers beginnen aan requisitoir in hoger beroep Willem Holleeder

Beeld Sjoukje Bierma

Holleeder kreeg in juli 2019 levenslang voor het geven van de opdrachten van alle vijf de liquidaties plus een moordpoging waarvoor hij was aangeklaagd, met zes doden tot gevolg (botenhandelaar Robert ter Haak werd begin 2003 ook fataal verwond door het spervuur van kogels waarmee Cor van Hout werd geliquideerd).

Het gaat om de poging tot liquidatie van rivaal John Mieremet op 26 februari 2002 op de Keizersgracht; de liquidatie van mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout en zijn kennis Robert ter Haak op 24 januari 2003 in de Dorpsstraat van Amstelveen; de liquidatie van de door Holleeder cum suis afgeperste vastgoedmagnaat Willem Endstra op 17 mei 2004 voor diens kantoor aan de Apollolaan in Amsterdam-Zuid (waarbij een zakenpartner gewond raakte); de uiteindelijke liquidatie van John Mieremet op 2 november 2005 in seksoord Pattaya in Thailand; de liquidatie van de handelaar in hasj en vastgoed Kees Houtman op diezelfde dag op de Johan Braakensiekhof in Amsterdam-Osdorp en de liquidatie van de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl op 20 april 2006 in diens café De Hallen aan de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam-West.

Op 22 september 2020 begon het hoger beroep, waarin weer volop nadere onderzoeken zijn besproken en, vooral ook, getuigen zijn verhoord, onder wie ook weer de zussen Astrid en Sonja Holleeder en zijn ex Sandra den Hartog.

Advocaten-generaal Koos Plooij en Lars Stempher zullen namens het openbaar Ministerie naar verwachting weer levenslang vragen.

Op 2 en 3 december staat het pleidooi gepland van Holleeders advocaten Sander Janssen en Desiree de Jonge.

Als de procespartijen op 10 en 21 januari weer op elkaars standpunten hebben gereageerd (in repliek en dupliek) hoopt het gerechtshof op 24 juni arrest te wijzen.