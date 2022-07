Aanjager moord Peter R. de Vries opgepakt.: ‘Meer arrestaties gaan volgen’

Screenshot van bewakingsbeelden tonen Peter R de Vries in de Lang Leidsedwarsstraat, momenten voor hij werd neergeschoten. Beeld nvt

Waarom is deze aanhouding belangrijk?

“Drie kwartier nadat Peter R. de Vries was neergeschoten had de politie de uitvoerders Delano G. en Kamil E. al te pakken. Ze waren reddeloos verloren, hadden geen enkele kans om te vluchten en werden stukgegooid door de criminele organisatie achter de moord. Ze waren onbelangrijk voor ze. Veel interessanter is daarom de vraag wie de opdrachtgever is. Zo kom je dichter bij de personen achter de moord. Dat is van een veel groter belang.”

Uiteindelijk moeten de sporen naar Ridouan Taghi leiden?

“Vanaf de moord gaat bijna iedereen ervan uit dat de organisatie van Taghi erachter zit. Peter R. de Vries was immers de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. De betrokkenheid kan je bedenken, maar zie het maar eens te bewijzen. Het Openbaar Ministerie denkt zeker te weten dat Krystian M. de directe aanstuurder van de moord is. Het onderzoek loopt een jaar en ik ben ervan overtuigd dat meer arrestaties volgen. Het wordt met groot fanatisme uitgevoerd door de landelijke recherche.”

Is Krystian M. dan te linken aan Taghi?

“De verdachte komt voor in verschillende onderzoeken. In een van die strafzaken, met codenaam Buizerd, is Krystian M. samen met onder anderen Anouar Taghi een van de verdachten. Ze worden vervolgd voor het stelen van auto’s die vervolgens bij liquidaties worden gebruikt als vlucht- of observatiewagen. Anouar Taghi is een neef van Ridouan Taghi, een aanwijzing dus dat een directe link bestaat. Krystian M. zat tijdens zijn aanhouding overigens al vast in een cel voor zijn rol bij een aanslag op een Poolse man in Zeewolde. Hij zou het wapen hebben geleverd.”

Is het mogelijk dat Krystian M. een belangrijke pion is in de organisatie van Taghi?

“Dat is maar zeer de vraag. Hoe dichter bij de straat, hoe minder je te zeggen hebt. Waarschijnlijk heeft Krystian M. deze taak ook onder druk uitgevoerd. Hij stuurde in zijn berichten aan de uitvoerders: ‘Ik moet dit doen, anders zal ik zelf onder de zoden liggen.’ Hij kan net zo goed dezelfde waarde hebben als de twee tegen wie onlangs levenslang is geëist. Die uitspraak volgt 14 juli.”

Is het vaker voorgekomen dat iemand met een aansturende rol is gearresteerd?

“In de reeks moorden die betrekking hebben op de kroongetuige nog niet. Na de moord op de broer van Nabil B. en de advocaat Derk Wiersum is voorlopig geen aanstuurder gevonden. Dit is voor het eerst.”