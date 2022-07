‘Aanjager’ moord Peter R. de Vries gearresteerd, link met Taghi

Bewakingsbeelden van Peter R. de Vries in de Lange Leidsedwarsstraat, vlak voordat hij werd neergeschoten. Volgens justitie was het Krystian M. die de moord op De Vries op afstand voorbereidde.

Krystian M. was in het strafdossier tot nu toe aangeduid onder de code NN-*4229. Hij zou de vermoede uitvoerders van de moord op De Vries, Delano G. (22) en Kamil E. (36), rond de moord rechtstreeks hebben aangestuurd via een ijzingwekkende stroom versleutelde berichten. Die zijn aangetroffen in de Google Pixelsmartphone die in de gestolen Renault Kadjar lag waarin Delano G. en Kamil E. op de A4 werden gearresteerd 45 minuten nadat De Vries op 6 juli 2021 in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam was neergeschoten.

Het Openbaar Ministerie eiste tegen de vermoede uitvoerders levenslange celstraffen, maar doet zeer geheimzinnig over het onderzoek naar de persoon die hen zou hebben aangestuurd. Dat de Landelijke Recherche volop jacht maakte op de man die het duo aanstuurde, bleek onlangs toen in kader van het onderzoek naar hem een inval was gedaan in het huis van de moeder van Kamil E.

Codenaam Buizerd

Krystian M. is te linken aan Ridouan Taghi, die alom wordt beschouwd als opdrachtgever voor de moord op Peter R. de Vries, omdat die vertrouwensman was van kroongetuige Nabil B. tegen Taghi en zijn groepering.

M. is een belangrijke verdachte in de strafzaak onder codenaam Buizerd tegen Ridouans neef Anouar Taghi en acht anderen. Zij worden vervolgd voor onder meer het stelen van auto’s om die bij liquidaties te gebruiken. In die zaak wordt Krystian M. ook verdacht van betrokkenheid bij de poging tot moord op een man die op 30 oktober 2019 in Utrecht met hamers, een honkbalknuppel en een moker op het hoofd en het lichaam geslagen werd, hetgeen hij maar ternauwernood overleefde.

De strafzaak Buizerd moet nog inhoudelijk worden behandeld.

Op 19 oktober 2021 werd hij in Den Haag opnieuw aangehouden voor het bezit van een vuurwapen. Dat was in de ruimte waar hij lag te slapen verstopt tussen zijn bed en de muur. In M.’s huis in Ochten waren eerder al een pistoolmitrailleur en een revolver met munitie gevonden.

‘Volstrekt onverantwoord’

Onder protest van justitie lieten rechters Krystian M. herhaaldelijk vrij uit voorarrest. Een officier van justitie noemde dat op een tussentijdse zitting ‘volstrekt onverantwoord’.

Tot vorig jaar zomer woonde M. in Tiel, daarna verhuisde hij naar Ochten.

Hij zit sinds enkele maanden vast voor betrokkenheid bij een schietpartij in Zeewolde op 5 oktober vorig jaar. Op klaarlichte dag werd op een kruising een Poolse man neergeschoten met een automatisch wapen. Hij raakte ernstig gewond aan zijn been. De schutter wist te ontkomen op een rode motor die werd bestuurd door een andere man. Alledrie de verdachten in dat onderzoek zijn van Poolse komaf.

Uit verslagen van eerdere zittingen bij de rechtbank blijkt dat het slachtoffer een lesje moest worden geleerd. Hij was nog geld schuldig en kon dit niet terugbetalen, verklaarde één van de verdachten. Daarom werd hij in zijn been geschoten. Justitie verdenkt de mannen van poging tot moord. M. zou de schutter naar Zeewolde hebben gebracht en het automatisch vuurwapen hebben geleverd. Dat leidt de recherche af uit een foto van het vuurwapen op zijn telefoon en ook de locatiegegevens van zijn smartphone. Volgens M.’s advocaat Ronald van der Horst is het bewijs tegen zijn cliënt erg mager.

Eerste berichten de avond voor de moord

In het strafdossier over de moord op Peter R. de Vries wisselt NN-*4229, volgens justitie dus Krystian M., de avond voor de moord om 18.54 uur de eerste berichten met de Google Pixelsmartphone, dan volgens het dossier in gebruik bij Kamil E.

In de middag voordat De Vries zal worden neergeschoten, schrijft NN-*4229 dat ‘hij dit moet doen’ (contact met Kamil E. opnemen en kennelijk de moord begeleiden). ‘Anders zal ik onder de groene zoden liggen.’

Ze hebben het ook over ene ‘Maciek’ die kennelijk ook betrokken is bij het moordplan en met Kamil E. wil praten.

Het valt op dat NN-*4229, volgens justitie dus Krystian M., de uitvoerders zowel in het Pools als in het Nederlands in straattaal aanstuurt. Hij geeft zijn opdrachten op een uiterst kille, directieve en agressieve toon. ‘Leeg die ding op hem’ en ‘verneuk het niet’, verordonneert hij.

Screenshots

Om 16.58 uur stuurt hij twee screenshots van Peter R. de Vries in twee verschillende televisie-uitzendingen naar het toestel dat Delano G. dan inmiddels gebruikt. ‘Deze hond moet je hebben,’ schrijft hij erbij.

Hij benadrukt dat ‘het geld er is’. Als Delano G. het ‘goed doet’ krijgt hij misschien wat extra. ‘Knal op zijn hoofd’ (..) ‘Paar keer’ (..) ‘Helemaal leeg’, eist Krystian M. volgens justitie. De moord móet slagen.

Om 18.37 uur stuurt hij nog een foto van een televisiescherm waarop Peter R. de Vries dan live in RTL Boulevard te zien is. Hij schrijft volgens justitie aan Delano G.: ‘Zeg tegen die Pool hij is er, zo ziet die uit. Je moet vanaf mac (McDonald’s) hem volgen’.

Een half uur voor de beschieting stapt Delano G. uit en meldt Kamil E. in het Pools dat hij Delano G. net te voet ‘alles heeft laten zien’.

Knullig voorbereid

Na de moord blijkt hoe knullig die is voorbereid. Terwijl Delano G. euforisch is omdat De Vries ‘kk dood is’ en ‘alles spoot’, is het volgens justitie Krystian M. die dan in berichten eist dat de uitvoerders de vluchtauto en hun kleding in brand steken en de kentekens en het moordwapen weggooien, maar hij blijkt nog geen tweede auto te hebben geregeld waarin de mannen kunnen overstappen (‘ik ga zo auto fixen’). Een onderduikadres is er evenmin, en tot ontsteltenis van Delano G. ook geen ‘doekoe’ (geld).

De communicatie eindigt in chaos. NN-*4229 blijft herhalen dat Kamil E. en Delano G. de auto moeten stoppen, in brand moeten steken en verder moeten lopen. Uiteindelijk eist hij dat Kamil E. de Google Pixel stuk maakt en de simkaart doorslikt. ‘Laad die grote’, schrijft hij ook nog, kennelijk doelend op het machinepistool, maar Delano G. is vooral bang dat de politie zal schieten. Dan worden de twee gearresteerd.

Behalve Krystian M. zijn duidelijk meer verdachten in beeld, die mogelijk op korte termijn zullen worden gearresteerd.

Advocaat Ronald van der Horst van M. kon maandagmorgen nog niet reageren.

Reactie nabestaanden Peter R. de Vries De nabestaanden van Peter R. de Vries reageren verheugd op de arrestatie van Krystian M. “Aan de kant van de uitvoerders weten we inmiddels van minuut tot minuut hoe het is gegaan, maar we zijn natuurlijk vooral ook benieuwd of er meer zicht komt op de lagen daarboven,” zegt Royce de Vries. “We zijn heel blij dat daar nu eveneens meer duidelijkheid over lijkt te komen.”