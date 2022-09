‘Aanjager’ Krystian M. van moord op Peter R. de Vries inmiddels gelinkt aan vier strafzaken

De Lange Leidsedwarsstraat, waar de moordaanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries plaatsvond. Beeld Joris van Gennip

In drie van die zaken is hij formeel verdachte, in een vierde zaak komt hij vooralsnog alleen voor in het dossier.

Derk Wiersum

Het gaat allereerst om het proces Hendon rond de opdrachtgever(s) en andere betrokkenen bij de moord op Peter R. de Vries en de zaak Buizerd rond de vermoede criminele organisatie van Ridouan Taghi’s neef Anouar Taghi. De organisatie van Anouar Taghi zou gestolen auto’s hebben geregeld voor misdrijven – waaronder mogelijk de moord op advocaat Derk Wiersum.

In die zaak wordt Krystian M. ook verdacht van betrokkenheid bij de poging tot moord op een man die op 30 oktober 2019 in Utrecht met hamers, een honkbalknuppel en een moker op het hoofd en het lichaam geslagen werd, hetgeen hij maar ternauwernood overleefde.

Die twee zaken lopen in Amsterdam.

Daarnaast loopt de zaak over een poging tot liquidatie op 5 oktober 2021 in Zeewolde en het bezit van automatische wapens. Op klaarlichte dag werd toen een Pool in zijn been geschoten met een automatisch wapen. Alledrie de verdachten zijn ook Pools. Krystian M. zou de schutter naar Zeewolde hebben gebracht en het automatisch vuurwapen hebben geleverd.

Aanslag op tattookiller

Tot slot komt M. voor in de zaak 26Woltz in Zwolle, over een verscheidenheid aan geweld door een groep verdachten, onder wie ook weer Polen. In die zaak is hij (nog) niet als verdachte aangemerkt, maar komt hij wel voor.

Één van de dossiers draait om de mislukte moordaanslag op de beruchte ‘tattookiller’ Cor Pijnen in de Dominicaanse Republiek in januari. Pijnen was in januari 2020 uit Nederland gevlucht, nadat levenslang tegen hem was geëist voor de onderwereldmoord op Onno Kuut, die ook tot de tattookillers behoorde. Een ander dossier gaat over de molestatie van een zwager van Ridouan Taghi.

De groep verdachten wordt bovendien gelinkt aan een grote wapenvondst in Alphen aan den Rijn, waar 4 raketwerpers, 22 automatische vuurwapens, 22 handvuurwapens en munitie zijn gevonden.

‘Bij de maffia’

In de verschillende zaken rijst het beeld dat Krystian M. onder zware druk zou zijn gezet om een soort moordbrigade samen te stellen, onder meer van Poolse criminelen.

Net zoals in de zaak Hendon, over het aanjagen van de moord op Peter R. de Vries, is in die Zwolse zaak de beschermde ‘getuige 5089’ een belangrijke rol, ook wel aangeduid als ‘Eddy’. Die zegt dat Krystian M. sinds hun kennismaking in april 2020 tegen hem ‘had zitten pronken’ dat hij ‘bij de maffia zat’.

Over de moord op Peter R. de Vries zou Krystian M. hebben verteld dat de opdracht kwam van ‘oom’, van wie M. diep onder de indruk was. Die ‘oom’ had ‘de broer en de advocaat van de kroongetuige gedood’. Omdat de ‘oom’ in de gevangenis zat, was zijn ‘broer’ zijn verlengstuk buiten: ‘de chef’. Hij gaf dagelijks ‘opdrachten aan de soldaten’. Krystian M. was de leider van de Poolse ‘soldaten’, zei getuige 5089.

‘Oom’ lijkt Ridouan Taghi

De oom zou ‘Raswan Taghi of zoiets’ heten. De recherche vult in: Ridouan Taghi.

In de zaak over de moordaanslag in Zeewolde was dinsdag een inleidende zitting in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol. De gedrongen Krystian M. was als enige verdachte verschenen in een blauw Adidas-joggingpak. Hij had de rechters zelf niets te melden.

De rechtbank wees verzoeken tot getuigenverhoren van zijn advocaat Ronald van der Horst toe, maar wees zijn verzoek af om de volledige inhoud van de telefoons van M. en van ‘getuige 5089’ aan het dossier toe te voegen. Zo wil Van der Horst voorkomen dat justitie in de verschillende processen slechts brokken informatie toevoegt en wellicht ontlastende informatie weglaat. Volgens de officier van justitie is het ondoenlijk alle gegevens uit de telefoons toe te voegen. De rechtbank vindt het voldoende dat zij toezegde concrete verzoeken om informatie te bekijken op uitvoerbaarheid.

De Zeewoldense zaak gaat op 2 december verder, weer met een inleidende zitting. In de zaak Buizerd houdt de Amsterdamse rechtbank woensdag een voorbereidende ‘regiezitting’. Op 13 oktober staat Krystian M. voor het eerst samen met twee anderen op een inleidende zitting terecht voor de moord op Peter R. de Vries. In november zijn er weer zittingen in de Zwolse zaak.