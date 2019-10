Aanhoudingen nadat man zich meldt in OLVG met schotwond

Beeld ANP

Om half negen ‘s avonds werd de man afgezet bij het ziekenhuis door een Audi A3 met Frans kenteken. Tegenover de politie verklaarde hij op straat in zijn been te zijn geschoten. Hij kon na behandeling van zijn verwondingen het ziekenhuis verlaten.

Een uur later zagen agenten een Audi A3 met Frans kenteken rijden op de A2 ter hoogte bij Breukelen. Ter hoogte van een tankstation hebben de agenten de auto langs de kant gezet. In het voertuig is bloed aangetroffen, maar geen vuurwapen. Beide inzittenden van de auto konden zich niet legitimeren en zijn overgebracht naar een cellencomplex.

Wat precies is voorgevallen is nog onduidelijk. De Audi A3 is voor sporenonderzoek in beslag genomen.