Aanhoudingen na straatroof op Appeltjesmarkt in Centrum

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Rond 01.00 uur loopt een man over het plein in de Jordaan als er opeens twee mannen naast hem komen lopen. Hij wordt bedreigd met een mes en de mannen nemen zijn portemonnee mee. Op het moment van de straatroof passeren echter twee politieagenten; het slachtoffer weet hun aandacht te trekken. De agenten kunnen daarop de twee verdachten op heterdaad aanhouden.

De recherche onderzoekt de zaak en komt graag in contact met een vrouw in een lichtkleurige jas. Zij liep ten tijde van de overval bij de twee verdachten in de buurt en nam de benen op het moment dat de politie de aanhoudingen verrichtte.