Aanhoudingen bij demonstratie Extinction Rebellion op Damrak

Ook zaterdag gingen demonstranten van Extinction Rebellion de straat op. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Extinction Rebellion betoogde afgelopen dagen in Amsterdam om aandacht te vragen voor het klimaatbeleid. Met de actie van zondag zegt Extinction Rebellion aandacht te vragen voor het lot van de Oeigoeren in China die worden uitgebuit in werkkampen. “De kledingindustrie maakt zich schuldig aan het afnemen van Oeigoerse dwangarbeid,” aldus de actiegroep.

Zaterdag namen dansende actievoerders bezit van de Blauwbrug in het centrum, vrijdag blokkeerden ze een druk kruispunt op de Zuidas. Op het Museumplein mochten ze dit weekend vier uur per dag protesteren.