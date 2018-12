Illias K. (31) aangehouden voor dood onschuldige Eggermont

Ik zit op de toppen van mijn adrenaline De weduwe van Regalo Eggermont

Illias K. behoorde tot de groep van de eveneens in 2014 geliquideerde Gwenette Martha. Hij was al lang in beeld vanwege de beide moorden, maar is nu in zijn cel als verdachte daarvan aangemerkt op grond van mailverkeer in versleutelde PGP-Blackberry's (Pretty Good Privacy).



Alex Gillis werd volgens justitie geliquideerd omdat hij betrokken zou zijn geweest bij een eerdere poging Martha te liquideren, op 27 december 2013 in Amsterdam-Zuid. Vervolgens zou geprobeerd zijn Martha op te blazen met een bom in de bijrijdersstoel van zijn auto.



'Geklaart'

Uiteindelijk bereidden de Amsterdammers Gökhan C. en Ilias K. de liquidatie van Alex Gillis volgens de recherche voor. Uit het strafdossier rijst sterk het beeld dat de verdachten Gillis in de dagen (en nachten) voor zijn dood intensief observeerden.



De Iraniër Massod Amin Hosseini, eveneens een bekende figuur uit 'de Groep-Martha', zou Gillis in de ochtend van 20 februari 2014 uiteindelijk hebben doodgeschoten toen die vanuit het huis van zijn vriendin in de Pieter Jelles Troelstralaan in Zaandam in zijn auto wilde stappen.



Gökhan C. stuurde volgens justitie een half uur na de liquidatie een bericht aan Ilias K.: 'Het is geklaart'.



Massod Amin Hosseini werd op 3 september 2014 doodgeschoten in zijn auto op de Pisuissehof in Amsterdam-Osdorp, waarschijnlijk dus als represaille voor de blunder waardoor hij Stefan Regalo Eggermont in de nacht van 12 op 13 juli had vermoord in zijn auto.



Het is nog onduidelijk wanneer de eerste zitting is waarop Illias K. moet verschijnen vanwege de nieuwe aanklachten.