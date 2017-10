Aanhouding om vondst dode vrouw in Amstelveen

Dat meldt de politie.



De man is op verzoek van de Amsterdamse recherche aangehouden door de politie in Polen. Er is bij de Poolse autoriteiten om zijn uitlevering gevraagd.



Rogozinska werd dinsdag 19 september dood in haar woning in Amstelveen gevonden. Eerder deze week maakte de politie al bekend dat zij uitgaan van een misdrijf.



Rogozinska is van oorsprong Pools, ze werkte vanuit Amstelveen zelfstandig als schoonmaakster.



De vrouw werd maandag 18 september voor het laatst levend gezien rond het middaguur. De politie wil graag meer weten over de bezigheden van het slachtoffer, en vraagt mensen die meer weten om zich te melden.