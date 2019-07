Aanhouding na schietpartij Agatha Dekenstraat

Beeld Google Streetview

De verdachte is aangehouden voor poging tot doodslag en wapenbezit. Oosterbaan laat weten dat de verdachte in voorlopige hechtenis zit en dat de recherche verder onderzoek doet. De politie zegt verder geen uitspraken te doen over de aanhouding.

Het schietincident vond plaats op vrijdagavond 31 mei. De politie reageerde op meerdere meldingen dat er schoten gehoord zouden zijn. Er vielen geen gewonden.