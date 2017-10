Aanhouding na achtervolging met 170km/u over de A10

Rond 14.10 uur zagen agenten van Team Hoofdwegen Amsterdam een zwarte Honda Civic over de A10 rijden. Snel daarna ontdekten de agenten dat de auto gestolen was.



De agenten gaven de Honda een volgteken. Maar in plaats van te volgen ging de chauffeur van de auto er met 140 kilometer per uur vandoor.



Arrestatie op de snelweg

Tijdens een achtervolging met meerdere politiewagens nam de chauffeur steeds afritten om vervolgens weer de A10 op te rijden.



Toen de man bij knooppunt Watergraafsmeer met 170 kilometer per uur de afrit richting de A1 nam, besloot de politie in te grijpen. Bij knooppunt Muiderberg werd hij midden op de snelweg tot stilstand gebracht. De verdachte is daar ter plekke aangehouden voor heling.



De eerste twee rijstroken van de A1 werden voor de politie-actie tijdelijk gesloten.