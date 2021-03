Aanhouding in zaak verspreiding kinderporno door Mocro Maffia-acteurs

De beelden gaan nu ook ongecensureerd rond via verschillende platforms. Het beginstukje met de vraag: pic.twitter.com/jgT90PefIN — Charisa Chotoe (@charisatalks) 23 maart 2021

De politie doet geen verdere uitspraken over de identiteit van de aangehouden man.

De beelden circuleren op sociale media en veroorzaken een storm van ophef en walging. Duizenden kijkers zagen dinsdag op een livestream op Instagram hoe acteur en rapper Wahib, onder meer bekend van Spangas en Mocro Maffia, en Ahammoud, ofwel ‘Muis’ in de Videolandserie, in gesprek waren met hun fans.

“Wolla, als jij je piemel kan laten zien, nu 17 doezoe (17 duizend euro, red.). Hier, voor jou,” zegt Wahib, die dus een mogelijk minderjarig kind overtuigde om zijn geslachtsdeel te tonen. De jongen antwoordt dat hij geen bankrekening heeft, waarop Ahammoud opmerkt: “Hij is minderjarig, broer.” Wahib zegt daarop dat hij de 17.000 euro contant geeft als hij nu zijn geslachtsdeel kan laten zien. De volger geeft hier gehoor aan, waarna de twee acteurs hem keihard uitlachen. “Schatje, hij heeft z’n piemel gewoon laten zien,” schatert Wahib vervolgens op het filmpje.

Strafbare feiten

De zedenpolitie beschouwt de video als kinderporno, maar wil hangende het onderzoek verder niets delen. ‘Onze rechercheurs zijn er mee bezig. Beeldmateriaal dat je tegenkomt mag je alléén delen via meldpunt kinderporno’, schrijft de Landelijke Eenheid van de politie op Twitter. Het Openbaar Ministerie kon op basis van dit verhaal nog niet duidelijk maken of er strafbare feiten zijn gepleegd.

Topnotch, het platenlabel waarbij Wahib als rapper zit, verbreekt per direct ‘alle werkzaamheden ten aanzien van Wahib.’ ‘We betreuren de situatie zeer en keuren het gedrag dat de artiest heeft laten zien ten strengste af.’

Het management van de twee acteurs was woensdagochtend niet bereikbaar voor commentaar. Ook Videoland, het platform waar Mocro Maffia te zien is, heeft nog niet gereageerd.

Zapp, het kinderblok van de NPO, ‘keurt dit ten zeerste af’. Wahib is presentator van het kinderprogramma Teenage Boss van BNNVara. “De beelden die op social media circuleren van Bilal Wahib en Oussama Ahammoud zijn onacceptabel. BNNVara en NPO Zapp keuren dit ten zeerste af. Op dit moment probeert BNNVara in contact te komen met de betrokkenen,” meldt een persvoorlichter.

‘Walgelijk’

Op social media spreken veel mensen hun afschuw erover uit. ‘Bilal Wahib en Oussama Ahammoud hebben zojuist een minderjarige gevraagd/zodanig gemanipuleerd dat hij zijn geslachtsdeel liet zien?’ schrijft NPO 3- presentatrice Charisa Chotoe. ‘Ik heb een stukje gedeeld van de walgelijke uitspraak van Bilal. Hoe ben je zo?’

Actrice Georgina Verbaan: ‘Misselijk van dat filmpje waarin een kind gemanipuleerd wordt zijn geslachtsdeel te laten zien. Door bekende mensen die rolmodellen zijn. Walgelijk walgelijk walgelijk.’

Woensdagavond is Bilal Wahib te zien in een aflevering van Rooijakkers over De Vloer. Het is niet duidelijk of RTL de uitzending schrapt. Een woordvoerder laat weten daar later op terug te komen.

Bilal Wahib en Oussama Ahammoud bij de première van de film De Libi in 2019. Beeld BrunoPress

Niet delen dus. Dat filmpje. Alleen met de politie. https://t.co/nWutzMh1QS — Georgina Verbaan (@GVerbaan) 24 maart 2021