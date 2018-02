Aanhouding in Coentunnel na schietincident IJplein

Eén van de daders reed vermoedelijk weg in een bestelauto. Op de A10 ter hoogte de Coentunnel hield de politie een bestuurder van een bestelauto dat voldeed aan de omschrijving van de vluchtauto aan.



De politie deed dit middels een zogeheten 'uitpraatprocedure'. "Via commando's wordt de persoon in kwestie gesommeerd uit de auto te komen om zo de aanhouding zo veilig mogelijk te laten gebeuren," aldus een politiewoordvoerder. Onderzoek moet uitwijzen of hij betrokken is geweest bij het incident op het IJplein.



Door de aanhouding is er een file ontstaan, inmiddels is de auto verwijderd en de file opgelost.



De politie zoekt getuigen.